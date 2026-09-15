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Via Francisca del Lucomagno

Michelle e Sharon, in viaggio da San Francisco e Shanghai sulle tracce di Masolino a Castiglione Olona

Il racconto di due amiche che non si perdono di vista dai tempi del college trent'anni fa. Ora, per la prima volta, viaggiano insieme e le incrociamo lungo la Via Francisca del Lucomagno insieme al direttore della Via Francigena e il suo team

Generico 14 Sep 2026

Michelle Sun e Sharon Wang hanno appena visitato la Collegiata, Palazzo Branda e il centro storico di Castiglione Olona. Erano arrivate a piedi dalla stazione di Venegono e chiedevano aiuto alla ricerca di un taxi per tornare indietro.

Le incontriamo per caso, mentre con il direttore della Via Francigena Luca Bruschi, il presidente dell’associazione “In cammino” lungo la Via Francisca Ferruccio Maruca e il vicesindaco Paolo Guerra stiamo facendo un giro del borgo.

Michelle vive a San Francisco, Sharon a Shanghai. Si sono conosciute al college, trent’anni fa, e da allora non si sono mai perse di vista: “Ci sentiamo sempre, per telefono, per email, anche se siamo così lontane”. Si sono anche trovate spesso, a turno, a San Francisco o a Shanghai. Quello che non erano mai riuscite a fare, da quando studiavano insieme, era invece organizzare un viaggio vero e proprio: un’occasione che al college cercavano sempre di trovare, senza successo.

“Finalmente ci siamo riuscite decidendo di incontrarci a metà strada tra America e Cina”. Prima di arrivare in Italia, una delle due aveva già affrontato il bel trekking  del Tour del Monte Bianco. Ora le due amiche stanno percorrendo, in totale autonomia e senza un tour organizzato, un itinerario che tocca diverse città del nord Italia: tra le tappe citano Ferrara, Verona, Bologna e Venezia.

Ma come hanno saputo di Castiglione Olona? “A indicarci questo borgo è stato Chen Danqing, un pittore cinese molto conosciuto, che per lungo tempo ha studiato gli affreschi di Masolino da Panicale nella Collegiata e nel Battistero, dedicando a questo lavoro anche un documentario. È stato lui a farci scoprire il valore di questo luogo: a differenza delle opere che si possono ammirare nei musei di tutto il mondo gli affreschi di Castiglione Olona si possono vedere solo qui, restando legati al luogo per cui sono stati creati”.

Una prima mondiale per Masolino: sulla Tv cinese Youku il documentario girato a Castiglione Olona

Un legame, quello tra arte e territorio, che a Castiglione Olona ha radici antiche. Nel Quattrocento gli artisti chiamati dal cardinale Branda Castiglioni, tra cui lo stesso Masolino da Panicale, portarono in Lombardia le ricerche prospettiche e cromatiche del primo Rinascimento, in un territorio ancora legato allo stile gotico: un contributo che finì per ispirare anche i palazzi e gli edifici della zona. Palazzo Branda è rimasto di proprietà della famiglia Castiglioni fino al 1980, quando l’ultimo discendente del cardinale, il conte Castiglioni, lo donò al Comune perché ne facesse un museo e ne custodisse la storia.

Generico 14 Sep 2026

A riprova dell’ospitalità che si respira lungo la Via Francisca, è proprio da quell’incontro casuale che arriva la soluzione: Ferruccio Maruca si offre di accompagnare Michelle e Sharon alla stazione di Venegono, da dove le due amiche potranno riprendere il loro viaggio verso Milano.

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Pubblicato il 15 Settembre 2026
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