Misinto e Cogliate, “Cascina Nuova in Concerto”: due bande insieme festeggiano 150 anni di tradizione bandistica
Domenica 6 settembre alle 21 in piazza della chiesa si esibiranno insieme il Gruppo Bandistico Misintese "G. Puccini" e il Corpo Musicale "G. Verdi" di Cogliate
Domenica 6 settembre, alle 21.00, la piazza della chiesa di Cascina Nuova – la frazione condivisa tra i comuni di Misinto e Cogliate – ospiterà “Cascina Nuova in Concerto”, un appuntamento musicale che unisce le due comunità in occasione di un traguardo importante: 150 anni complessivi di tradizione bandistica.
Due bande, due anniversari
Sul palco si alterneranno e si uniranno il Gruppo Bandistico Misintese “G. Puccini”, che quest’anno festeggia i suoi primi 50 anni di attività (1976-2026), e il Corpo Musicale “G. Verdi” di Cogliate, che invece taglia il traguardo dei 100 anni (1926-2026). Insieme, le due formazioni sommano appunto 150 anni di storia musicale sul territorio.
Un concerto, due comunità
L’evento nasce proprio per sottolineare il legame tra Misinto e Cogliate attraverso la frazione di Cascina Nuova, che i due paesi condividono. La serata gode del patrocinio di entrambi i Comuni. Il concerto è aperto a tutti e a partecipazione gratuita.
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