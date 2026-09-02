Misinto e Cogliate, “Cascina Nuova in Concerto”: due bande insieme festeggiano 150 anni di tradizione bandistica

Domenica 6 settembre, alle 21.00, la piazza della chiesa di Cascina Nuova – la frazione condivisa tra i comuni di Misinto e Cogliate – ospiterà “Cascina Nuova in Concerto”, un appuntamento musicale che unisce le due comunità in occasione di un traguardo importante: 150 anni complessivi di tradizione bandistica.

Due bande, due anniversari

Sul palco si alterneranno e si uniranno il Gruppo Bandistico Misintese “G. Puccini”, che quest’anno festeggia i suoi primi 50 anni di attività (1976-2026), e il Corpo Musicale “G. Verdi” di Cogliate, che invece taglia il traguardo dei 100 anni (1926-2026). Insieme, le due formazioni sommano appunto 150 anni di storia musicale sul territorio.

Un concerto, due comunità

L’evento nasce proprio per sottolineare il legame tra Misinto e Cogliate attraverso la frazione di Cascina Nuova, che i due paesi condividono. La serata gode del patrocinio di entrambi i Comuni. Il concerto è aperto a tutti e a partecipazione gratuita.