Momenti religiosi, musica e molto altro: la Festa della Madonna della Cintura a Oggiona con Santo Stefano

Oggiona con Santo Stefano si prepara a celebrare la tradizionale Festa della Madonna della Cintura con sei giorni di appuntamenti tra fede, tradizione, musica, cultura, gastronomia e divertimento. Dal 9 al 14 settembre 2026 la comunità di Santo Stefano sarà coinvolta in un ricco programma organizzato dalla Parrocchia di Santo Stefano Protomartire, con iniziative pensate per tutte le età.

L’edizione 2026 propone un calendario particolarmente intenso, nel quale le celebrazioni religiose si affiancheranno a spettacoli musicali, momenti gastronomici, iniziative culturali, giochi e occasioni di incontro per l’intera comunità.

La manifestazione prenderà il via mercoledì 9 settembre con una riflessione sulla Lettera Pastorale, mentre giovedì sera saranno proposte le confessioni in preparazione alla festa patronale.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è la terza edizione della “Sagra del Gusto”, in programma venerdì 11 settembre alle 19.30 e dedicata alla memoria di don Fiorenzo Mina. I rioni del paese proporranno degustazioni gastronomiche, dando vita a una serata all’insegna della convivialità e della tradizione.

La festa entrerà nel vivo sabato 12 settembre, quando apriranno il banco gastronomico, la pesca di beneficenza e lo stand Avis. In serata spazio alla musica: alle 21.30 saliranno sul palco Mary Venneri e la sua band con lo spettacolo “Oltre Mina”, un omaggio alla grande artista italiana.

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca anche la mostra “Fiori d’Arancio e Fili del Tempo – Storie d’amore e di epoche”, allestita nel Salone dell’Oratorio San Paolo – San Carlo Acutis e visitabile dal 12 al 14 settembre. Attraverso abiti da sposa e da sposo, fotografie, bomboniere, partecipazioni e altri ricordi, l’esposizione racconterà la storia delle famiglie del paese e l’evoluzione delle tradizioni matrimoniali nel corso del tempo.

La giornata di domenica 13 settembre inizierà con la Santa Messa e la benedizione degli autoveicoli, alle quali seguiranno il pranzo comunitario e l’apertura degli stand. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, l’Oratorio ospiterà anche la Domenica dei Giochi in Scatola, organizzata in collaborazione con Ludo Rago – La Ludoteca di Orago. L’iniziativa, gratuita, sarà dedicata a bambini, ragazzi, famiglie e appassionati di giochi da tavolo.

Il momento centrale della festa patronale arriverà alle 18.30 di domenica, con la tradizionale processione della Madonna della Cintura per le vie del paese. La giornata si concluderà alle 21.30 con il concerto “Un amore che non può finire”, tributo ai Nomadi proposto dalla band Corpo Estraneo.

La manifestazione si avvierà alla conclusione lunedì 14 settembre. La giornata prevede la Santa Messa al cimitero, l’apertura degli stand gastronomici, la tradizionale tombolata gigante e l’estrazione della sottoscrizione a premi. Gran finale alle 23 con il grande spettacolo pirotecnico che chiuderà i sei giorni di festa.

La Festa della Madonna della Cintura rappresenta uno degli appuntamenti più significativi nella vita della comunità di Santo Stefano. Grazie all’impegno di decine di volontari, la manifestazione continua a essere un importante luogo di incontro tra generazioni, capace di mettere insieme spiritualità, tradizione, cultura, solidarietà e divertimento.