Mondo Internazionale, da Gallarate un network di giovani tra geopolitica e informazione



Mondo Internazionale nasce a Gallarate nel 2017 dall’idea di Michele Pavan e oggi riunisce oltre duecento giovani tra studenti, neolaureati e professionisti. A raccontare la storia e lo sviluppo dell’associazione è stata Martina Ravasi, intervistata nella trasmissione podcast di Radio Materia Soci All Time, realizzata in collaborazione con CSV Insubria.

L’associazione di promozione sociale lavora sui temi delle relazioni internazionali, della geopolitica e della diplomazia culturale, con l’obiettivo di offrire ai giovani strumenti per comprendere meglio ciò che accade nel mondo e occasioni concrete per sviluppare competenze, esperienze e relazioni professionali.

Da Gallarate a una comunità nazionale

Mondo Internazionale prende forma nel 2017 per iniziativa di Michele Pavan, allora giovane studente universitario del territorio. L’idea iniziale è quella di costruire uno spazio dedicato alle relazioni internazionali nel quale i giovani possano approfondire temi complessi, proporre progetti e mettere alla prova le proprie competenze. Nel corso degli anni quella realtà nata a Gallarate è cresciuta fino a superare i duecento associati. Gran parte delle attività viene oggi svolta online, una caratteristica che ha consentito all’organizzazione di coinvolgere studenti e professionisti provenienti da diverse parti d’Italia. «L’obiettivo è dare ai giovani uno spazio nel quale possano crescere, approfondire e trasformare le proprie idee in qualcosa di concreto» – racconta Martina Ravasi .

Il pubblico di riferimento è composto soprattutto da persone tra i 18 e i 40 anni. Accanto all’approfondimento dei temi internazionali, uno degli obiettivi dichiarati è favorire la costruzione di uno spirito critico, attraverso contenuti che puntano sull’analisi e sul confronto tra prospettive differenti.

Mondo Internazionale Geo e il lavoro di ricerca

Con lo sviluppo dell’associazione sono nate due principali aree di attività. La prima è Mondo Internazionale Geo, dedicata alla produzione di ricerche, analisi e report sulle grandi questioni geopolitiche. Il lavoro viene affrontato con un approccio multidisciplinare che comprende politica estera, difesa e sicurezza internazionale, economia e cultura. Nel tempo l’associazione ha sviluppato rapporti e collaborazioni con realtà e organismi internazionali, arrivando anche a partecipare ad attività sul campo legate alla NATO. L’obiettivo è unire il lavoro di ricerca alla possibilità, per i giovani coinvolti, di confrontarsi con ambienti professionali e istituzionali normalmente difficili da raggiungere nelle prime fasi della propria carriera.

Il magazine Mondo Internazionale Post

La seconda anima del progetto è Mondo Internazionale Post, testata giornalistica online registrata presso il Tribunale di Busto Arsizio. Il magazine pubblica articoli e approfondimenti sui temi dell’attualità internazionale, grazie a una rete di autori e collaboratori. I contenuti vengono inoltre tradotti in inglese, con l’intento di rivolgersi a un pubblico non soltanto italiano. Nel 2024 il progetto ha ottenuto un riconoscimento nell’ambito del Premio Carlo Magno per la gioventù, legato alle istituzioni europee e alle iniziative capaci di favorire la partecipazione e il confronto tra i giovani in Europa.

Alla produzione giornalistica si affiancano anche altre attività divulgative, tra cui il podcast settimanale Geopolitica, disponibile su Spotify, nel quale vengono affrontati argomenti di attualità internazionale, dalle trasformazioni degli equilibri globali alle migrazioni climatiche.

Eventi, collaborazioni e indipendenza

Mondo Internazionale partecipa inoltre a eventi, incontri pubblici e festival. Tra le esperienze raccontate da Ravasi c’è anche il coinvolgimento in iniziative dedicate ai diritti umani e alla divulgazione delle questioni internazionali. Un elemento sul quale l’associazione pone particolare attenzione è quello dell’indipendenza. Le attività vengono sostenute principalmente attraverso le quote associative e il 5 per mille, senza ricorrere alla pubblicità sul sito. L’ambizione per il futuro è continuare ad allargare la rete costruita negli ultimi anni e trasformarla in un network sempre più internazionale, capace di mettere in relazione giovani con competenze e percorsi differenti.

Una crescita partita da Gallarate e sviluppata soprattutto attraverso il digitale, mantenendo al centro la stessa idea delle origini: creare opportunità per le nuove generazioni e dare loro uno spazio per comprendere, raccontare e interpretare un mondo sempre più complesso.