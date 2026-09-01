Monsignor Delpini resta arcivescovo di Milano: Papa Leone proroga il suo incarico
L'alto prelato ha compiuto 75 anni ma resterà in carica fino a luglio 2027. Nel frattempo la Nunziatura apostolica sceglierà il suo successore alla guida della Chiesa Ambrosiana
Monsignor Mario Delpini resta, ancora per poco meno di un anno, arcivescovo di Milano. Non una notizia scontata perché lo scorso 29 luglio Delpini – che è nativo di Gallarate – ha compiuto 75 anni e come prescritto dal Codice di diritto canonico ha rimesso nelle mani del Papa il governo pastorale della diocesi ambrosiana.
Nei giorni scorsi però il Nunzio apostolico in Italia, monsignor Edgar Peña Parra, ha comunicato all’Arcivescovo Delpini che papa Leone XIV ha «accettato detta rinuncia con la formula nunc pro tunc, prorogando l’incarico per un anno».
Monsignor Peña Parra – che è il rappresentante della Santa Sede nel nostro Paese – ha anche comunicato che dopo il mese di luglio 2027 la Nunziatura apostolica «darà inizio alla consueta indagine per la provvista di codesta Sede. [L’Arcivescovo] rimarrà, pertanto, in carica fino alla pubblicazione della nomina del suo successore».
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