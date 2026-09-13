Morosolo fa festa: inaugurati i nuovi campi dell’oratorio

Un bagno di folla e tanto entusiasmo hanno accompagnato il nuovo inizio del centro sportivo parrocchiale di Morosolo. In tanti si sono ritrovati nella frazione di Casciago per l’inaugurazione dei campi rinnovati, un intervento reso possibile grazie alla generosità di numerosi donatori e alla forte partecipazione della comunità.

Galleria fotografica Casciago – Inaugurati i nuovi campi all’Oratorio di Morosolo 4 di 12

A fare gli onori di casa, nella sua prima grande uscita ufficiale, è stato don Ambrogio Cortesi, nuovo parroco della comunità pastorale di Sant’Eusebio. Il sacerdote ha benedetto i nuovi spazi, sottolineando l’importanza dell’oratorio come luogo di aggregazione, crescita e condivisione, soprattutto per i più giovani e per le famiglie del territorio.

Un nuovo volto all’impianto sportivo

I lavori, completati nell’arco di appena due mesi, hanno dato un nuovo volto all’impianto sportivo. Gli interventi hanno riguardato in particolare il rifacimento delle reti di recinzione, del campo da basket e del campo da calcio a cinque, restituendo alla comunità strutture rinnovate, sicure e pienamente funzionali.

L’inaugurazione è stata inserita in una tre giorni di festa che ha unito sport, socialità e tradizione. Venerdì sera è stato dedicato ai 25 anni della ASD Bidone, storica squadra di calcio a sette che dal 2001 calca il terreno dell’oratorio di Morosolo.

Tre giorni di festa e sport

Sabato pomeriggio, invece, spazio allo sport giovanile con i tornei di calcio e basket curati da VBS e San Michele, la società sportiva di Casciago che d’ora in avanti gestirà il centro sportivo durante gli orari degli allenamenti pomeridiani delle squadre giovanili.

Per tutta la giornata i campi sono stati animati dalla presenza di atleti, famiglie e sostenitori. La festa è proseguita in serata con la cucina e l’intrattenimento curati dalla Pro loco di Casciago, nell’ambito della tradizionale sagra settembrina.

Alla cerimonia e alla festa inaugurale hanno preso parte anche le autorità locali, tra cui il sindaco di Casciago Mirko Reto e gli assessori Baroni e Pravettoni, a testimonianza del legame tra l’amministrazione comunale e le realtà associative del territorio.

Presenti inoltre numerosi sostenitori che hanno contribuito economicamente alla realizzazione delle opere, insieme a tanti atleti delle squadre giovanili e della prima squadra del San Michele, quest’anno arricchita da una forte componente morosolese con gli innesti di Ghizzi e Libralon.

Con una tre giorni che ha riportato al centro lo sport, la comunità e la voglia di stare insieme, Morosolo inaugura così una nuova stagione per il suo oratorio, uno dei punti di riferimento della vita della frazione e dell’intero territorio di Casciago.