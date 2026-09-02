Morosolo in festa: torna la Patronale tra gastronomia, musica e l’inaugurazione del centro sportivo rinnovato

Entrano nel vivo a Morosolo i festeggiamenti per la Festa Patronale 2026, promossa dalla Parrocchia Sant’Ambrogio e dalla Comunità Pastorale Sant’Eusebio. Un ricco calendario di appuntamenti religiosi, conviviali e sportivi animerà la frazione di Casciago da martedì 8 a lunedì 14 settembre.

Il programma religioso e la Sagra Settembrina

Le celebrazioni prenderanno il via martedì 8 settembre alle 20:45 con la serata di preghiera “Preghiamo con Maria”. Il cuore della manifestazione sarà poi nel fine settimana di venerdì 11 e sabato 12 settembre, con la Sagra Settembrina presso l’Oratorio di Morosolo in Piazza Giovanni XXIII.

Venerdì 11 settembre: dalle 19:30 apertura degli stand gastronomici (con costine BBQ, stand gastronomico con patatine, salamelle, tomini, formaggi a KM0, vino locale e birra): sarà una serata per celebrare i 25 anni dell’Asd Bidone, società sportiva nata e cresciuta sul campo sportivo di Morosolo. Special guest il gioco tradizionale dei Bidone, il “Buttiamola in Panda” per sperimentare la propria abilità balistica divertendosi insieme. A seguire, dalle 21, intrattenimento musicale e DJ set con Ale_cio DJ. Per tutta la serata sarà presente il Chioschetto “Bere Bene” per gustare degli ottimi cocktail.

Sabato 12 settembre: serata conviviale con lo stand gastronomico operativo dalle 19:30 a cura della Pro Loco Casciago con polenta con salsiccia e/o fagioli, polenta con zola, salamelle, tomini, formaggi a KM0, patatine, vino locale e birra. A seguire musica live con i “Dopamine Loop” a partire dalle 20:45.

Sport, inaugurazione e sostenibilità

Dal pomeriggio di sabato 12 settembre, dalle ore 16 si svolgeranno tornei di calcio e basket organizzati da ASD San Michele e VBS (Varese Basketball School). A seguire alle 18.30 si terrà l’inaugurazione dei lavori al centro sportivo dell’Oratorio di Morosolo con la partecipazione del nuovo parroco del paese, don Ambrogio Cortesi, dei donatori, delle società sportive coinvolte e delle autorità.

L’evento punta anche sull’attenzione all’ambiente: gli organizzatori invitano i partecipanti a portare la propria borraccia per avere l’acqua gratis, sottolineando che durante la festa non verranno vendute bottiglie di plastica.

Le conclusioni della festa

La festa si concluderà con due appuntamenti liturgici: domenica 13 settembre la Santa Messa solenne delle 10:30 seguitata da un aperitivo, e lunedì 14 settembre alle 20:45 la Messa per la commemorazione dei defunti.