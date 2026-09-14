Mostra dell’Hobby di Lozza, il fondatore lascia dopo 26 edizioni. Tra gli espositori il vino di Filippo Maroni

Domenica 27 settembre la 26ª edizione della manifestazione, con una quindicina di new entry tra gli espositori. Ghiraldi: “Niente intelligenza artificiale, solo materie vive e tanto cuore”

Domenica 27 settembre, dalle 9 alle 19, il palatennistavolo di Lozza ospita la 26ª edizione della Mostra dell’Hobby. Sarà però un’edizione diversa dalle altre: l’ultima organizzata da Giancarlo Ghiraldi, che ha ideato la manifestazione più di due decenni fa e da allora l’ha sempre seguita in prima persona. (nella foto una passata edizione)

«Ormai ho 80 anni ed è arrivato il momento di passare il testimone», spiega Ghiraldi. «Darò una mano a chi verrà dopo di me: sarà, credo, un consigliere comunale del paese che si è offerto di proseguire questa tradizione che mantiene viva Lozza».

Quest’anno gli espositori sono una quarantina, quindici dei quali alla prima partecipazione. Tra i nomi nuovi c’è anche quello di Filippo Maroni, figlio dell’ex ministro dell’Interno ed ex presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, che porterà in mostra il suo vino, il vino di Lozza. E anche quest’anno sarà assegnato il premio dedicato a Maroni, cittadino illustre del paese, che andrà alla bancarella più creativa.

Alla Mostra dell’Hobby, come sempre, non si viene per fare affari. Il regolamento non lascia margini di interpretazione: chi espone non può avere partita IVA. «Io stesso non ci guadagno nulla, non faccio pagare nessuna quota di iscrizione e agli hobbisti offro anche il pranzo», racconta Ghiraldi.

La linea che ha sempre guidato la selezione degli hobbisti resta la stessa: solo lavori fatti a mano, nessuna concessione al mercato. «La nostra Mostra valorizza l’opera degli artigiani», dice Ghiraldi. «Niente intelligenza artificiale: solo materie vive, come il legno, la carta, e l’ingegno dell’uomo. E naturalmente tanto cuore».

L’ingresso è gratuito. Contribuiscono al successo dell’iniziativa anche una trentina di inserzionisti locali, che ogni anno finanziano la stampa dell’opuscolo promozionale della mostra. Alla realizzazione dell’evento collaborano inoltre la società Tennistavolo, che mette a disposizione lo spazio, il Comune di Lozza e la Provincia di Varese, che concede il patrocinio.

Dopo 26 edizioni portate avanti da solo, Ghiraldi si prepara dunque a lasciare in eredità a Lozza una tradizione che, a partire dal prossimo anno, dovrà camminare senza di lui.