Crosio Della Valle
Motori d’epoca in festa: a Crosio della Valle torna il raduno tra le vie della Valbossa
Domenica 20 settembre l’evento promosso da APS Pro Crosio accoglie appassionati e collezionisti con un tour panoramico, aperitivo con premiazioni e un pranzo in oratorio
Il fascino dei motori di un tempo si appresta ad animare di nuovo il cuore di Crosio della Valle. Domenica 20 settembre va in scena il “Raduno Auto e Moto d’Epoca”, una giornata interamente dedicata agli appassionati e ai curiosi organizzata dall’associazione APS Pro Crosio, presieduta da Debora Bosetti.
L’appuntamento prenderà il via alle 9:30, con il ritrovo dei partecipanti tra piazza Paolo VI e piazza Italia. Per consentire l’allestimento e lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, le aree interessate verranno chiuse al traffico dalle ore 8:00 (con riapertura prevista per le 19:00).
Alle 10:45 i veicoli accenderanno i motori e partiranno per un giro panoramico lungo le strade dei comuni della Valbossa. Il rientro a Crosio è previsto intorno alle 12:00, momento in cui i partecipanti si ritroveranno nelle piazze per un aperitivo accompagnato dalla cerimonia di premiazione.
La festa proseguirà alle 12:45 negli spazi dell’oratorio con un pranzo a menù fisso che comprende lasagne, arrosto, patate, acqua e caffè al costo di 18 euro. Per partecipare al momento conviviale, durante il quale si terrà anche una lotteria, è obbligatoria la prenotazione entro venerdì 18 settembre 2026 contattando il numero 3469522126.
La Pro Crosio offre così un evento capace di unire la passione per i veicoli storici alla scoperta del territorio locale.