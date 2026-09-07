Movimento Alternativo scende in campo a Comerio: Carlo Gamberoni è il candidato sindaco
Il movimento guidato da Max Nicoletti annuncia la prima candidatura in vista delle amministrative. L'imprenditore ed esperto di illuminazione guidarà la lista "Comerio Alternativo"
Il Movimento Alternativo muove i suoi primi passi verso la tornata elettorale amministrativa del 2027 e lo fa partendo da Comerio. La formazione politica fondata da Max Nicoletti ha ufficializzato la candidatura a sindaco di Carlo Gamberoni per la lista “Comerio Alternativo”.
L’annuncio rientra in un piano più ampio dichiarato dal fondatore del movimento, che punta ad essere presente nelle competizioni elettorali di tutti i 40 Comuni della provincia di Varese. «Vogliamo cambiare il modo di fare politica, tornando a una presenza capillare sul territorio e all’ascolto delle persone» dichiara Nicoletti, indicando in Gamberoni la figura adatta a guidare la sfida nel comune affacciato sul lago.
Chi è il candidato
Classe 1960, diplomato perito industriale, Carlo Gamberoni vanta un percorso professionale che spazia dall’attività di famiglia nel settore industriale all’imprenditoria nel campo del risparmio energetico e dell’illuminazione a LED, in cui opera come light designer.
«Ho accettato con entusiasmo perché credo nelle potenzialità di Comerio, un paese che può valorizzare meglio le proprie caratteristiche tra lago e montagna – spiega Gamberoni –. Non prometto miracoli, ma impegno, presenza e pragmatismo per affrontare i problemi quotidiani dei cittadini».
Sostegno alla candidatura arriva anche da Elena Nicolini, responsabile provinciale Nord Varese del movimento, che sottolinea l’approccio orientato all’innovazione del candidato: «Gamberoni rappresenta energia e competenza. Non intendiamo solo amministrare l’ordinario, ma progettare il futuro del paese creando nuove opportunità per la comunità».
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