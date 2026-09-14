Muore a 24 anni in moto Giuseppe Cassetti, il giovane di Olgiate Olona si trovava a Barberino di Mugello

Aveva 24 anni ed era originario di Olgiate Olona il motociclista morto sabato 12 settembre sulla statale 65 della Futa, nel territorio di Barberino di Mugello. Si chiamava Giuseppe Cassetti e stava viaggiando con un gruppo di amici partiti dalla Lombardia per raggiungere l’autodromo del Mugello, a Scarperia. La ricostruzione dell’incidente è stata pubblicata dal quotidiano Il Tirreno.

Il gruppo aveva imboccato la Futa nel primo pomeriggio. Poco dopo le 14, all’altezza del chilometro 35 e mezzo in località Le Maschere, il ventiquattrenne stava affrontando una doppia curva quando la sua moto, è uscita di traiettoria.

Dopo l’urto contro la barriera laterale il giovane è stato sbalzato oltre il margine della carreggiata ed è caduto nella scarpata sottostante. Il salto era di pochi metri, ma l’impatto è risultato fatale.

Gli amici che lo precedevano si sono fermati e hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo e la polizia municipale di Barberino. È stato attivato anche l’elisoccorso regionale Pegaso, ma all’arrivo dei sanitari il ragazzo era già morto.