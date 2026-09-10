Musa infortunato, i Mastini ingaggiano “a tempo” il canadese Levi Glasman

L’Hockey Club Mastini Varese ufficializza l’ingresso in rosa di Levi Glasman, attaccante canadese classe ‘99, che sostituirà l’infortunato Joey Musa in maniera temporanea. Con un post sui canali social della società, i Mastini annunciano l’arrivo del giocatore nato a Minnedosa, nello stato del Manitoba.

Imponente ala sinistra, 188 cm per 80kg, dopo il percorso nelle giovanili, si è messo in mostra nella BCHL con Trail Smoke Eaters e Powell River Kings, totalizzando 164 punti in 161 partite in tre stagioni, prima di approdare al college negli Stati Uniti con Colgate University (NCAA).

Glasman ha quindi giocato anche in Europa nella stagione 2024-2025, prima in Belgio con i Golden Sharks Mechelen e poi soprattutto in Francia, dove ha firmato con il Valenciennes nella seconda lega transalpina: qui in 30 partite ha messo a segno 33 punti (14 gol e 19 assist) mettendosi in luce con la maglia dei Diavoli.

Il Presidente Carlo Bino conferma che l’innesto del nuovo straniero sarà momentaneo, in attesa del rientro di Musa: il 26enne nato in Florida dovrà infatti restare ai box per diverse settimane a causa di un problema muscolare piuttosto serio. Glasman consentirà quindi ai Mastini di completare il trio straniero (con i confermati Maekinen e Bastille) per l’ormai imminente inizio del campionato IHL.

ALLA BALAUSTRA – In attesa della ripartenza della rubrica “scritta”, sono disponibili tre episodi della seconda serie in forma di podcast della nostra rubrica dedicata a storia e cultura dell’hockey: 1) Il grande fischietto; 2) La donna che cambiò le regole; 3) 895 – Il record di Ovechkin. Buon ascolto!