Un racconto fotografico che abbatte i cancelli del canile municipale e porta gli animali da compagnia direttamente dentro le istituzioni e il tessuto sociale cittadino. È stato presentato a Palazzo Estense “Musi di Varese 2027”, il progetto promosso dal Canile Municipale di Varese (gestito da LNDC Animal Protection) in stretta collaborazione con il Comune di Varese. Realizzato con la direzione di Max Laudadio e curato dalle fotografe Chiara Bracale e Giovanna Marino, il calendario raccoglie dodici scatti d’autore ambientati nelle sale del municipio, affiancati dalle immagini di tutti i quasi 500 cani e cittadini che hanno risposto alla chiamata nei mesi scorsi.

Galleria fotografica Musi di Varese 2027, presentato il calendario del Canile: Palazzo Estense accoglie i cani della città 4 di 7

L’iniziativa ha riscontrato una forte partecipazione della comunità varesina: durante le sessioni fotografiche svolte ai Giardini Estensi, centinaia di famiglie si sono messe in gioco, permettendo di raccogliere spontaneamente oltre 10.000 euro ancor prima del lancio ufficiale del calendario. La vendita della pubblicazione prenderà il via l’11 settembre presso lo stand del Canile alla Fiera di Varese alla Schiranna, con una donazione minima di 13 euro destinata interamente alle attività della struttura.

Per rendere il formato funzionale alle esigenze quotidiane senza intaccare l’impostazione grafica curata nei dettagli, a ogni copia verrà allegato un blocchetto di post-it dedicati su cui annotare gli appuntamenti. Il calendario non rappresenta soltanto una galleria di immagini, ma integra anche una parte informaria e sociale. Nelle pagine finali della pubblicazione vengono approfondite le iniziative svolte dalla struttura fuori dai propri cancelli — dal supporto alle famiglie in difficoltà economico-sociale ai progetti con le scuole, fino all’iniziativa di economia circolare “RiBAU” per il riuso dei materiali donati — insieme a una guida pratica contenente le indicazioni utili in caso di smarrimento o ritrovamento di animali vaganti.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“È un’iniziativa a cui teniamo molto perché lega la città al cane di Varese e riaccende l’attenzione sul canile, una struttura su cui stiamo lavorando dal 2022 e che speriamo di vedere terminata a breve – ha spiegato l’assessore alla Tutela ambientale Nicoletta San Martino –. Sarà uno spazio più pulito e idoneo per animali, visitatori e dipendenti. Questo progetto permette di rilanciare un’attività fondamentale che unisce l’adozione e la cura dei cani ad azioni di forte valore sociale”.

“Normalmente si ringrazia alla fine, ma ci tengo a sottolineare il supporto dell’amministrazione pubblica, che ha messo a disposizione l’intera struttura di Palazzo Estense a titolo gratuito – ha dichiarato Max Laudadio –. Siamo partiti con l’obiettivo di trovare una modalità semplice e concreta per raccontare la realtà del canile. Il canile ideale è a ‘quota zero’, un luogo di passaggio, formazione ed educazione alla relazione tra cane e conduttore. La risposta della cittadinanza è stata straordinaria: vedere oltre 500 persone farsi fotografare e raccogliere più di 10.000 euro prima della vendita riattesta il legame della comunità con questa realtà”.

“Musi di Varese nasce proprio per avvicinare i cittadini al loro canile e mostrare il lavoro che c’è dietro le quinte – ha aggiunto Alessandra Calafà, presidente di LNDC Animal Protection sezione di Varese –. Il calendario vuole essere uno strumento utile e di consultazione per far conoscere una struttura che appartiene a tutti noi”.

“Il lavoro di squadra è stato incredibile – ha concluso la fotografa e volontaria Chiara Bracale –. Il canile è un presidio sociale e parte integrante del tessuto cittadino. Vedere 500 famiglie mettersi in fila per farsi fotografare dimostra che la percezione del canile sta cambiando: l’obiettivo era proprio far sentire questa realtà come parte della vita di tutti”.