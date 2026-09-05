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Musica all’alba sul belvedere di Tornavento: oltre 350 persone per l’inizio di “Note d’autunno”

L'ensemble Rowan Tree ha aperto la terza edizione della rassegna e le feste patronali della frazione. Presenti il sindaco Carraro e il nuovo parroco don Ravizza al suo primo appuntamento pubblico

Generico 31 Aug 2026

Si è aperta questa mattina alle 7.00 sul belvedere di Tornavento la terza edizione di “Note d’autunno”, la rassegna musicale organizzata dalla Comunità pastorale San Paolo VI di Lonate Pozzolo e Ferno con il patrocinio delle due amministrazioni comunali. Oltre 350 persone si sono radunate in piazza per assistere al concerto all’alba, che ha segnato anche l’avvio delle iniziative per la festa patronale della frazione lonatese.

Protagonista dell’esibizione è stato l’ensemble “Rowan Tree”, che ha proposto un repertorio dedicato alle tradizioni musicali irlandese, scozzese, bretone e galiziana, suonando anche strumenti particolari come tre differenti tipologie di cornamuse.

Tra il pubblico erano presenti il sindaco di Lonate Pozzolo, Elena Carraro, e don Michele Ravizza. Per il nuovo parroco di Lonate e Ferno si è trattato della prima uscita pubblica nel territorio della Comunità pastorale San Paolo VI, all’indomani dell’ufficializzazione del suo incarico avvenuta nel pomeriggio di ieri.

La rassegna “Note d’autunno” proseguirà domenica 13 settembre alle ore 17.00 a Ferno: la chiesa di Santa Maria in Campagna, nota per il suo ciclo di affreschi realizzati tra il Trecento e il Seicento, ospiterà il concerto del coro a cappella “L’Estro armonico”.

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Pubblicato il 05 Settembre 2026
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