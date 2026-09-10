Musica, canti e girandole: un inizio d’anno speciale alle scuole Rodari di Cassano
Una bella giornata ha accolto i "primini", coinvolti anche in un laboratorio colorato
Un inizio d’anno speciale per la scuola primaria “G. Rodari” di Cassano Magnago, dove la comunità scolastica ha dato il benvenuto ai nuovi primini tra applausi, canti corali e un soffio di allegria. Un caloroso applauso ha aperto le porte della scuola primaria “G. Rodari”, per segnare l’inizio del nuovo anno scolastico.
A riceverlo sono stati i bambini della classe prima, emozionatissimi al loro primo ingresso, accolti nel cortile da tutti i compagni più grandi e da tutti i docenti. Il momento centrale dell’accoglienza ha visto protagonisti gli alunni delle classi quinte, che hanno dedicato ai “primini” una speciale esibizione canora.
A concludere in bellezza la giornata di festa è stata un’attività artistica: ogni alunno ha realizzato con le proprie mani una girandola colorata. Al momento dell’uscita, i bambini sono usciti stringendo la loro creazione, a cui era legato un messaggio di auguri per il percorso da intraprendere insieme.
Un inizio all’insegna della condivisione, dell’inclusione e della gioia di imparare, che ha dimostrato ancora una volta come la scuola sappia trasformarsi in una vera comunità, capace di abbracciare i più piccoli e accompagnare ogni singolo bambino nel suo percorso di crescita con entusiasmo. Un buon anno scolastico a tutti… bimbi, genitori, docenti, collaboratori e alla nuova dirigente.
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