Musica e Speranza: A Germignaga una Serata per Sostenere il Magnificat Institute of Music di Gerusalemme

Un incontro tra culture attraverso la forza della musica per sostenere l’educazione e la convivenza in Terra Santa. Il Teatro Sociale di Germignaga si prepara ad accogliere una serata speciale dedicata ai progetti educativi del Magnificat Institute of Music di Gerusalemme.

L’iniziativa, promossa dalle parrocchie del Decanato di Luino, vede protagonista la violoncellista varesina Lucia D’Anna, docente nella scuola della Città Vecchia dal 2015 e testimone diretta di come l’arte possa diventare uno strumento di pace e resistenza culturale.

Fondato nel 1995 dalla Custodia di Terra Santa, l’istituto rappresenta una realtà dove insegnanti ebrei e colleghi di varie provenienze lavorano insieme per allievi cristiani e musulmani. Oltre all’attività didattica ordinaria, la scuola organizza laboratori e spettacoli negli asili e nei campi profughi per offrire momenti di serenità ai bambini segnati dal conflitto.

L’appuntamento è fissato per sabato 12 settembre alle ore 20:45 presso la sala di via Mameli. L’accesso è a offerta libera e le donazioni raccolte durante l’evento saranno interamente destinate alle attività dell’istituto a favore dei più piccoli.