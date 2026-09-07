MusiCuvia al Museo Bodini: i suoni di Ermanno Librasi incontrano l’arte visionaria di Paul Scharff

Musica e arte contemporanea si incontrano al Museo Bodini di Gemonio per un nuovo appuntamento della rassegna MusiCuvia. Domenica 13 settembre alle 18 protagonista sarà la musica elettroacustica di Ermanno Librasi, chiamata a dialogare con le opere di Paul Scharff, artista dalla creatività visionaria e ironica.

Un incontro tra linguaggi differenti, nel quale il suono diventa parte dell’esperienza della mostra e accompagna il pubblico alla scoperta dell’universo creativo di Scharff.

Suoni antichi e risonanze nuove

La performance di Ermanno Librasi si muove tra suggestioni acustiche ed elaborazioni contemporanee, mettendo in relazione suoni antichi e nuove risonanze. La musica elettroacustica diventa così uno strumento per esplorare lo spazio e creare un dialogo con le opere esposte nelle sale del Museo Bodini.

Non un semplice accompagnamento musicale, dunque, ma un incontro tra forme espressive: da una parte il suono, capace di trasformarsi e propagarsi nello spazio; dall’altra l’immaginario artistico di Paul Scharff.

L’universo visionario e ironico di Paul Scharff

L’appuntamento di MusiCuvia coincide con l’inaugurazione della mostra dedicata a Paul Scharff, artista caratterizzato da uno sguardo creativo, visionario e attraversato dall’ironia.

La performance di Librasi accompagnerà questo primo incontro con l’esposizione, offrendo ai visitatori la possibilità di avvicinarsi alle opere attraverso una dimensione anche sonora.

Una contaminazione tra musica e arti visive che ben rappresenta lo spirito di MusiCuvia, portando la musica in luoghi e contesti differenti e creando occasioni di incontro tra artisti, pubblico e territorio.

L’appuntamento di Cuvio si inserisce nel calendario di MusiCuvia, la rassegna che porta la musica nei luoghi della Valcuvia e del territorio varesino.

L’evento

Come graffi sulla pietra

Domenica 13 settembre 2026

Ore 18

Museo Bodini di Gemonio

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.