MusiCuvia porta 150 voci sul lago: a Laveno il Coro Divertimento Vocale

Centocinquanta voci, una band dal vivo e l’energia del pop e del rock in una delle cornici più suggestive del Lago Maggiore. Sabato 12 settembre alle 20.45, il Lungolago De Angeli di Laveno Mombello accoglie il

CORO DIVERTIMENTO VOCALE

per un nuovo appuntamento della rassegna musicale MusiCuvia.

Diretto dall’imprevedibile Carlo Morandi, il coro gallaratese porterà sul lago tutta la forza delle sue 150 voci, accompagnate da una band dal vivo. Una serata che promette di trasformare il lungolago in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra musica, spettacolo ed emozioni.

Il pop e il rock diventano musica corale

Il Coro Divertimento Vocale è ormai una presenza conosciuta nel panorama corale varesino e lombardo. La sua caratteristica è quella di portare nella dimensione del coro un repertorio che spazia dal pop al rock, proponendo arrangiamenti capaci di valorizzare la potenza di un grande ensemble vocale senza rinunciare all’immediatezza della musica contemporanea.

A rendere particolare il concerto di Laveno sarà anche la cornice del Lago Maggiore: il pubblico potrà assistere alla performance direttamente sul lungolago, dove le voci del coro e la musica della band accompagneranno la serata di fine estate.

Sul palco anche il Junior Coro Valcuvia

L’appuntamento sarà inoltre occasione di incontro tra generazioni. Accanto al Divertimento Vocale saliranno infatti sul palco i giovani del Junior Coro Valcuvia, preparati dalla musicista Margherita Gianola.

I ragazzi, parte dell’esperienza dei Piccoli Cori Valcuvia, proporranno alcuni brani del loro repertorio e uniranno poi le loro voci a quelle del grande coro diretto da Morandi.

La collaborazione, sostenuta anche dall’Associazione Culturale Valcuvia, vuole essere non soltanto un incontro musicale, ma anche un momento di condivisione tra esperienze e generazioni diverse: da una parte l’impatto e l’esperienza delle 150 voci del coro gallaratese, dall’altra l’entusiasmo dei giovani cantori della Valcuvia.

L’appuntamento di Cuvio si inserisce nel calendario di MusiCuvia, la rassegna che porta la musica nei luoghi della Valcuvia e del territorio varesino.

L’evento

Coro Divertimento Vocale

Sabato 12 settembre 2026

Ore 20.45

Lungolago De Angeli, Laveno Mombello

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.