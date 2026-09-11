Nasce la “CZrun”: a Cardano al Campo una corsa per la ricerca oncologica AIRC in ricordo di Claudio Zocchi

Far correre il ricordo e il sorriso di Claudio Zocchi trasformando il dolore per una perdita in speranza concreta per la ricerca oncologica. È questa la missione della CZrun, la nuova manifestazione podistica benefica che si terrà domenica 27 settembre 2026 a Cardano al Campo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ricordare Claudio – cardanese che lo scorso febbraio a 41 anni ha perso la sua battaglia contro un colangiocarcinoma – e di sostenere concretamente la ricerca oncologica. Infatti, il ricavato delle quote di iscrizione, al netto dei costi organizzativi, e le donazioni spontanee raccolte, verranno donati a Fondazione AIRC per sostenere la ricerca sul cancro.

L’idea nasce dal comitato spontaneo TimTendenza — fondato dalla moglie Irene, dal fratello Marco e dagli amici storici con cui Claudio condivideva la passione per la corsa domenicale — ed è organizzata ufficialmente dall’ASD Oratori, in collaborazione con Out4Ride e con il Patrocinio del Comune di Cardano al Campo, del Comune di Samarate, del Comune di Macugnaga, della Provincia di Varese e del Parco del Ticino.

«Per Claudio e i suoi amici la corsa della domenica era un appuntamento fisso» racconta la moglie Irene. «Abbiamo pensato di ricordarlo così, raccogliendo ancora una volta fondi per AIRC». Dopo la morte di Claudio erano stati già donati 8.400 euro. «Non ce lo aspettavamo, così come non ci aspettavamo di superare così velocemente 900 iscritti alla CZrun».

In ospedale i dottori avevano parlato a Irene dell’importanza della ricerca per i tumori rari come il colangiocarcinoma: «Come oncologa, trovo particolarmente bello che il ricordo di un paziente possa trasformarsi in un gesto concreto a sostegno della ricerca» dice la Dott.ssa Rimini Margherita, oncologa curante di Claudio presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. «I tumori delle vie biliari sono neoplasie rare a prognosi spesso sfavorevole e possono colpire anche persone giovani. Grazie alla ricerca, negli ultimi anni stiamo comprendendo sempre meglio l’estrema eterogeneità patologica e molecolare che le caratterizza, e queste nuove consente si stanno già traducendo in terapie capaci di cambiare la storia di alcuni dei nostri pazienti. Per questo è importante continuare a sostenere la ricerca, perché c’è ancora molto che possiamo e dobbiamo fare per i nostri pazienti».

Oltre 900 iscritti, verso l’obiettivo dei 1.000 runner

Un entusiasmo contagioso ha infatti spinto le iscrizioni online ben oltre le aspettative: aperte a fine giugno, hanno già superato la soglia di 900 partecipanti, facendo puntare gli organizzatori al traguardo dei 1.000 corridori al via.

Il ricavato delle iscrizioni, al netto dei soli costi organizzativi, sarà interamente devoluto ad AIRC. Tutti i primi mille iscritti riceveranno un pacco gara ricco di omaggi e la maglia tecnica ufficiale CZrun. Per chi volesse contribuire anche a distanza, è attiva una campagna di donazione dedicata sul portale di Fondazione AIRC (donazioneinmemoria.airc.it/eventi/czrun-ogni-passo-conta).

«Manifestazioni come questa hanno un valore speciale perché riescono a unire sport, solidarietà e attenzione alla salute, trasformando il ricordo di una persona cara in un gesto concreto a favore della ricerca» aggiunge il responsabile Area Gestione Rete Territoriale di Fondazione AIRC, Jonas Maniaz. «Siamo grati agli organizzatori della CZrun, alla famiglia e agli amici di Claudio Zocchi e a tutti coloro che parteciperanno a questa iniziativa: ogni iscrizione rappresenta un passo avanti nel lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori che ogni giorno si impegnano per rendere il cancro sempre più curabile. Le tante adesioni ricevute alla CZrun, che si affianca alle numerose iniziative locali e nazionali promosse da Fondazione AIRC, testimonia quanto il territorio varesino sia sensibile e partecipe nel sostenere la ricerca oncologica e mobilitarsi insieme per contribuire a una causa che riguarda tutti noi».

Il programma, la gara e l’animazione al Village

La giornata prenderà il via alle ore 8:00 con l’apertura del CZrun Village allestito presso l’Oratorio San Luigi di Cardano al Campo. Qui i partecipanti potranno ritirare i pacchi gara, effettuare le ultime iscrizioni e gustare una gustosa colazione. Dopo un momento di riscaldamento muscolare collettivo, la partenza ufficiale scatterà alle 10 da Piazza Mercato, di fronte alla Scuola dell’Infanzia “Bruno Munari”.

I podisti potranno scegliere tra due differenti tracciati adatti a ogni esigenza: la 10 km non competitiva, ideale per chi desidera mettersi alla prova su una distanza più impegnativa, e la Family Run da 5 km, una camminata aperta a famiglie, bambini e semplici appassionati.

Per tutta la mattinata e fino al tardo pomeriggio, il CZrun Village si trasformerà in un centro di festa e aggregazione per tutta la comunità. L’intrattenimento musicale e la cronaca dell’evento saranno curati dalla musica di BlackLegend e dalla voce dello speaker Daniele Bonesini. Grande attenzione sarà riservata ai più piccoli grazie alla presenza di oltre dieci volontari dell’associazione Cuori Eroi, che gireranno tra la folla vestiti da supereroi proponendo truccabimbi e sculture di palloncini. Per i podisti saranno inoltre a disposizione massaggiatori qualificati per trattamenti defaticanti pre e post-gara.

A partire dalle 11 e fino alle 17 aprirà la cucina del Village, offrendo a tutti i partecipanti e ai visitatori la possibilità di pranzare insieme tra pizza al portafoglio, primi piatti, arrosticini e molto altro. Ad arricchire l’area espositiva ci saranno vari espositori come lo spazio gadget firmato CZrun e gli stand gastronomici degli “Amici di Macugnaga” con i mieli e altri prodotti della valle, località montana particolarmente cara a Claudio. La manifestazione si concluderà con le premiazioni simboliche per i primi tre uomini e le prime tre donne di ciascun percorso (5km e 10km) e con la consegna di un riconoscimento speciale al gruppo più numeroso.

Sostenitore dell’evento è l’atleta non vedente gallaratese Daniele Cassioli, che come Irene ha vissuto la perdita di un proprio caro a causa del cancro. «Appena mi sono sentito con Irene ho percepito una forte assonanza rispetto a quanto ci è accaduto e lo stesso spirito nel cercare di mantenere viva la memoria. Per questo ho scelto nel mio piccolo di dare una mano. Ho davvero piacere di coinvolgere anche la Cassioli Foundation in futuro, nata proprio nel ricordo di mio fratello Davide. Così potremmo alimentare ancora di più i progetti in loro memoria e sperare che da lassù, ci guardino insieme e siano fieri di noi, che cerchiamo di colmare il ricordo sentendoli ancora realmente presenti nelle nostre vite».

L’evento si inserisce nella cornice dell’Autunno Cardanese, la storica festa cittadina che durante il fine settimana anima il paese con stand e appuntamenti culturali. La corsa si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica; solo in caso di allerta meteo grave la manifestazione verrà rinviata a domenica 11 ottobre.

Come iscriversi

Le iscrizioni online rimarranno aperte fino a domenica 20 settembre sul sito ufficiale czrun.it, con la possibilità di iscrivere anche gruppi composti da almeno 10 persone. Da martedì 1 a domenica 20 settembre sarà inoltre possibile registrarsi di persona nei punti vendita partner di Cardano al Campo: presso Grafiche Caletti (Via Mameli 26) e la Farmacia XX Settembre (Via XX Settembre 66).

Durante i fine settimana del 12-13 e 19-20 settembre, i volontari saranno presenti dalle 17 alle 20 presso lo stand ASD Oratori alla Festa dell’Oratorio San Luigi. Infine, ci si potrà iscrivere e ritirare il pacco gara direttamente al CZrun Village sia sabato 26 settembre (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18) sia la mattina stessa dell’evento, domenica 27 settembre, dalle 8 alle 9:30.