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Natale a Varese: aggiudicata la gestione dei mercatini e della pista da pattinaggio per i prossimi due anni

L'Associazione Culturale "Arti Libere" di Milano vince il bando di gara indetto dal Comune e curerà gli eventi natalizi delle stagioni 2026/2027 e 2027/2028 tra piazza Monte Grappa e i Giardini Estensi

Inaugurata la pista di pattinaggio ai Giardini Estensi di Varese

Prende forma la macchina organizzativa per le prossime festività natalizie a Varese. Con la determinazione dirigenziale n. 1258 il Comune ha ufficialmente aggiudicato la concessione del suolo pubblico per la realizzazione e la gestione delle principali attrazioni natalizie cittadine per i prossimi due anni (edizioni 2026/2027 e 2027/2028).

Ad aggiudicarsi la procedura di evidenza pubblica è stata l‘Associazione Culturale “Arti Libere” con sede a Milano che vanta diverse esperienze e manifestazioni organizzate in Lombardia, ma anche in Toscana e in Liguria. L’ente ha ottenuto il punteggio più alto nella graduatoria tecnica (98,46/100), superando le altre proposte presentate dagli altri due concorrenti in gara.

La mappa del Natale e i dettagli della concessione

L’affidamento riguarda le due storiche location del Natale varesino:

Piazza Monte Grappa: destinata ad ospitare i tradizionali Mercatini di Natale;

Giardini Estensi: confermati come cornice per la pista di pattinaggio su ghiaccio.

L’operazione non comporterà costi a carico delle casse comunali. Il soggetto gestore si farà carico di tutte le spese organizzative, di allestimento e di conformità delle strutture, oltre a versare al Comune il Canone Unico Patrimoniale, sul quale la Giunta ha previsto una riduzione del 25% in ragione del rilevante interesse pubblico e turistico dell’iniziativa.

Dopo il completamento dei controlli amministrativi e delle verifiche di rito, l’aggiudicatario dovrà trasmettere le schede tecniche dei materiali, degli addobbi e delle installazioni per poi procedere con il montaggio e il rilascio delle relative certificazioni prima dell’inaugurazione.

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Pubblicato il 16 Settembre 2026
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