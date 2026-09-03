Nazionale U19 femminile, prima chiamata stagionale per Bianca Artioli: la giovane di Cazzago torna in Azzurro
Il tecnico della Nazionale U19 Femminile chiama 24 azzurrine per lo stage di Tirrenia in vista delle qualificazioni europee. C'è anche la classe 2008 cresciuta a Cazzago Brabbia, fresca dello scudetto con il Milan Primavera
C’è anche un pezzo di territorio varesotto nell’elenco delle 24 calciatrici convocate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per il primo raduno stagionale della Nazionale Under 19 Femminile. Tra i difensori selezionati per lo stage figura infatti Bianca Artioli, classe 2008, giovane talento originario di Cazzago Brabbia e cresciuto nel settore giovanile a Gavirate prima dell’approdo al Milan.
Per la calciatrice cazzaghese si tratta di un’ulteriore tappa di spessore in un anno memorabile: lo scorso maggio ha infatti conquistato il titolo di Campione d’Italia con la Primavera del Milan nella finale vinta contro il Sassuolo.
Le Azzurrine si ritroveranno da martedì 8 a giovedì 10 settembre presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per tre giorni di allenamenti intensivi. Il percorso servirà a preparare il Round 1 di qualificazione al Campionato Europeo, fase che vedrà l’Italia inserita nel Gruppo A2 insieme alle pari età di Spagna, Galles e Israele.
A guidare il gruppo in questa prima fase sarà il tecnico dell’Under 16 Mauro Girini — in sostituzione temporanea dell’allenatore titolare Nicola Matteucci, impegnato nei Mondiali Under 20 in Polonia — affiancato dall’ex azzurra Sandy Iannella nel ruolo di assistente. La convocazione in maglia azzurra conferma così il momento d’oro della giovane difensore rossonera e della sua crescita sul panorama calcistico nazionale.
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