Nel borgo antico di Castiglione 100 bottiglie per una buona causa: torna “Il Collegiata” e aiuta l’Arcobaleno di Nichi

Un vino nato sui ronchi della Collegiata diventa ancora una volta occasione di incontro e solidarietà. È in programma domenica 20 settembre alle 15, al Museo della Collegiata di Castiglione Olona, l’iniziativa benefica “Il Collegiata – Calici di solidarietà”, organizzata per sostenere L’Arcobaleno di Nichi di Arcisate.

Il Merlot di Francesco Nutricati

Protagonista del pomeriggio sarà il Merlot “Il Collegiata”, prodotto da Francesco Nutricati sulle colline che circondano il complesso monumentale. Nutricati coltiva dal 2015 le viti della Collegiata su un terreno concesso in comodato d’uso dalla Parrocchia Beata Vergine del Rosario. Un’attività che, negli anni, ha contribuito a restituire una funzione agricola a un luogo fortemente legato alla storia di Castiglione Olona e al suo patrimonio paesaggistico.

Per l’occasione saranno disponibili 100 bottiglie del vino, che potranno essere ottenute attraverso un’offerta libera. La partecipazione permetterà inoltre di prendere parte alla degustazione e alla visita della vigna insieme a chi se ne prende cura, per conoscere più da vicino il lavoro che accompagna la produzione del vino.

Il programma prevede anche una speciale asta benefica di una bottiglia Magnum, pensata per aggiungere un ulteriore momento di coinvolgimento alla raccolta fondi.

Il ricavato per L’Arcobaleno di Nichi

Il ricavato dell’edizione 2026 sarà destinato a “L’Arcobaleno di Nichi”, associazione di Arcisate nata nel ricordo di Nicholas Bertolla, scomparso a nove anni a causa di una leucemia.

L’associazione sostiene in particolare i bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Varese e le loro famiglie, attraverso iniziative di comunità, eventi e raccolte fondi. Tra i progetti sostenuti c’è anche La Casa Arcobaleno, collegata alla Fondazione Giacomo Ascoli: due appartamenti situati presso “Il Faro” di largo Flaiano, a Varese, messi gratuitamente a disposizione delle famiglie dei piccoli pazienti ricoverati al Day Center oncoematologico pediatrico dell’Ospedale Del Ponte.

Durante il pomeriggio saranno presenti anche Elena e Manuel Bertolla, genitori di Nicholas, che porteranno la loro testimonianza e racconteranno il percorso attraverso il quale il ricordo del figlio si è trasformato in un impegno concreto a favore di altre famiglie.

La solidarietà non si ferma

L’iniziativa benefica prosegue così un percorso già avviato negli anni scorsi dal Museo della Collegiata. Come spiega il direttore Dario Poretti, in passato la raccolta aveva contribuito alla costruzione de “Il Faro”. L’obiettivo è ora dare continuità a questo impegno sostenendo L’Arcobaleno di Nichi.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita, con la possibilità di sostenere la raccolta attraverso una donazione libera e contribuire così ai progetti dell’associazione. Il Museo della Collegiata sarà inoltre regolarmente visitabile durante la giornata secondo la consueta tariffazione.