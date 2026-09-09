“Nel cuore della demenza”: al Villaggio Amico di Gerenzano un laboratorio per vivere l’esperienza dell’Alzheimer

Bastano pochi minuti e un semplice dispositivo per scoprire quanto può diventare difficile compiere un gesto quotidiano in un ambiente che si conosce perfettamente. È da questa esperienza che nasce “Nel cuore della demenza”, il laboratorio esperienziale organizzato da Villaggio Amico a Gerenzano in occasione del XV Mese Mondiale dell’Alzheimer.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività delle Dementia Friendly Community di Gerenzano e Cislago e nasce con l’obiettivo di avvicinare i partecipanti alla realtà quotidiana delle persone che convivono con l’Alzheimer o con altre forme di demenza.

Un’esperienza per cambiare prospettiva

Il laboratorio propone ai partecipanti di mettersi, per quanto possibile, nei panni di chi vive una condizione di demenza.

Attraverso dispositivi in grado di alterare i sensi, verranno proposte alcune semplici attività della vita quotidiana. Gesti apparentemente banali potranno così trasformarsi in azioni complesse, facendo sperimentare direttamente ai partecipanti il senso di disorientamento e le difficoltà che possono accompagnare la demenza.

L’obiettivo non è soltanto informare, ma far vivere un’esperienza concreta, capace di modificare il punto di vista e favorire una maggiore comprensione nei confronti di chi affronta quotidianamente questa condizione.

Dal laboratorio al confronto

Al termine dell’esperienza è previsto un momento di confronto di gruppo, durante il quale i partecipanti potranno condividere le sensazioni provate, le difficoltà incontrate e le riflessioni emerse.

Uno spazio pensato per trasformare l’esperienza individuale in un’occasione di dialogo e di approfondimento, mettendo al centro non soltanto la malattia, ma soprattutto la persona e le relazioni che la circondano.

Un appuntamento per caregiver e cittadini

“Nel cuore della demenza” è rivolto in particolare ai caregiver familiari e professionali, ma anche a chiunque desideri comprendere più a fondo cosa significhi stare accanto a una persona con demenza.

Conoscere le difficoltà che possono caratterizzare la quotidianità di chi vive con Alzheimer o altre forme di demenza può infatti aiutare a sviluppare maggiore consapevolezza, attenzione ed empatia.

L’iniziativa si inserisce nel calendario del XV Mese Mondiale Alzheimer, un periodo dedicato alla sensibilizzazione sulla demenza e alla promozione di una maggiore attenzione verso le persone che ne sono colpite e le loro famiglie.

Due appuntamenti al Villaggio Amico

Il laboratorio si svolgerà in due occasioni, entrambe negli spazi di Villaggio Amico, in via alla Stazione 5 a Gerenzano.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 21 settembre alle 15, mentre il secondo si terrà sabato 26 settembre alle 9.30.

Due occasioni per fermarsi, cambiare prospettiva e provare a comprendere cosa significhi davvero “esserci” per una persona con demenza: non soltanto osservando la sua condizione dall’esterno, ma provando, per qualche minuto, a entrare nel suo mondo.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati ed è quindi richiesta la prenotazione entro il 16 settembre.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 02 9648 9496 oppure scrivere a info@villaggioamico.it