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Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”

La Craspedacusta sowerbii, originaria della Cina e ormai presente in diversi bacini europei, è stata avvistata anche nel Varesotto. Il professor Saroglia dell’Università dell’Insubria: "Nel 2027 potremmo vederne molte di più"

medusa lago monate

È la Craspedacusta sowerbii, viene dalla Cina ma ha ormai invaso le acque dolci in Europa. È la medusa che è stata “catturata” nel lago di Monate.

Come sia arrivata nei laghi alpini del Varesotto non si sa anche se il professor Marco Saroglia, Professore Ordinario di Acquacoltura e Biotecnologie Alieutiche presso l’Università degli Studi dell’Insubria,, assicura che è da almeno un anno che la presenza di questo animale planctonico è stato avvistato nei bacini lombardi.

«Non è pericolosa, è leggermente urticante al contatto – spiega il docente – paragoniamolo al fastidio di una puntura di zanzara. Si stanno valutando, invece, le conseguenze sull’ecosistema e i suoi predatori. Potrebbe trattarsi anche di un “depuratore” benefico».

Per proliferare la Craspedacusta Sowerbi richiede una temperatura dell’acqua di almeno 25 gradi: « Al momento ci sono state segnalazioni dal lago di Monate ma potrebbe essere presente in altri laghi, soprattutto in zone un po’ stagnanti e paludose.  Occorre, però, ricordare che piccoli cnidari di acqua dolce del genere Hydra sono anche autoctoni nelle nostre acque.  È certo, comunque, che il prossimo anno potremmo assistere a una presenza molto più evidente e massiccia di questa specie aliena. Sono infatti animali prolifici».

Meduse anche in altri laghi? Segnalateci la loro eventuale presenza.

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Pubblicato il 07 Settembre 2026
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