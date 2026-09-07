Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
La Craspedacusta sowerbii, originaria della Cina e ormai presente in diversi bacini europei, è stata avvistata anche nel Varesotto. Il professor Saroglia dell’Università dell’Insubria: "Nel 2027 potremmo vederne molte di più"
È la Craspedacusta sowerbii, viene dalla Cina ma ha ormai invaso le acque dolci in Europa. È la medusa che è stata “catturata” nel lago di Monate.
Come sia arrivata nei laghi alpini del Varesotto non si sa anche se il professor Marco Saroglia, Professore Ordinario di Acquacoltura e Biotecnologie Alieutiche presso l’Università degli Studi dell’Insubria,, assicura che è da almeno un anno che la presenza di questo animale planctonico è stato avvistato nei bacini lombardi.
«Non è pericolosa, è leggermente urticante al contatto – spiega il docente – paragoniamolo al fastidio di una puntura di zanzara. Si stanno valutando, invece, le conseguenze sull’ecosistema e i suoi predatori. Potrebbe trattarsi anche di un “depuratore” benefico».
Per proliferare la Craspedacusta Sowerbi richiede una temperatura dell’acqua di almeno 25 gradi: « Al momento ci sono state segnalazioni dal lago di Monate ma potrebbe essere presente in altri laghi, soprattutto in zone un po’ stagnanti e paludose. Occorre, però, ricordare che piccoli cnidari di acqua dolce del genere Hydra sono anche autoctoni nelle nostre acque. È certo, comunque, che il prossimo anno potremmo assistere a una presenza molto più evidente e massiccia di questa specie aliena. Sono infatti animali prolifici».
Meduse anche in altri laghi? Segnalateci la loro eventuale presenza.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ffabiusme78 su Gallarate piange Giovanni Mariani, per decenni alla guida della Biblioteca Civica
lenny54 su Gli audio che hanno travolto Claudio Zali e la morte di “Sabrina”: il caso che scuote il Ticino
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.