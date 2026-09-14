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Nel Parco Pineta i racconti intorno al fuoco con “Storie di esploratori”

Intorno al fuoco, come i viaggiatori di un tempo, ripercorriamo le avventure dei grandi esploratori naturalisti: uomini e donne che, armati di curiosità, taccuino e pazienza, hanno trasformato il modo in cui guardiamo il mondo naturale

racconti intorno al fuoco parco pineta
Turismo, Gite ed Escursioni

26 Settembre 2026

Approfondimento scientifico attorno al falò + osservazione astronomica e planetario.

PROGRAMMA DELLA SERATA:

Approfondimento al focolare: “Storie di esploratori”. Intorno al fuoco, come i viaggiatori di un tempo, ripercorriamo le avventure dei grandi esploratori naturalisti: uomini e donne che, armati di curiosità, taccuino e pazienza, hanno trasformato il modo in cui guardiamo il mondo naturale. Storie, scoperte e meraviglia, per ritrovare lo sguardo degli esploratori — e poi alzare gli occhi al cielo.
Viaggio in EcoPlanetario: Un’esplorazione guidata tra le meraviglie del cosmo.

Osservazione astronomica: Osserviamo il cielo con i più moderni telescopi.
(In caso di maltempo, l’osservazione sarà sostituita da una visita guidata all’Osservatorio Astronomico).

INFO UTILI:
Orari: Apertura cancelli h 20.45 | Inizio attività h 21.00 (Termine h 23.00).

Target: Consigliato dai 10 anni in su.

Cosa portare: Una torcia elettrica.

Quota: €15 Adulti | €10 (4-18 anni) | Gratis (0-4 anni) (Prenotazione online obbligatoria).

La serata si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

14 Settembre 2026
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