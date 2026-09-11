“Nemmeno Euclide ci credeva…”, a Taino la sorpresa degli alunni del Don Milani al matrimonio della prof di matematica

Un giorno speciale per la professoressa Manfredini, che ha detto il suo sì più romantico a Taino, circondata dall’affetto delle persone che le vogliono bene.

Docente di Scienze e Matematica all’istituto Don Milani, la professoressa è stata protagonista di una sorpresa che non si aspettava: fuori dalla chiesa, insieme agli invitati, c’erano i suoi alunni.

Ad accoglierla, due cartelloni colorati preparati nei giorni precedenti. Il primo, con tanto di sposi disegnati a mano, giocava sul filo dell’ironia scolastica: “Professoressa, dopo le interrogazioni, verifiche e compiti… è finalmente arrivata la prova più bella: il matrimonio. Io sono sicura che sarà promossa a pieni voti!”. Firmato “Tanti auguri da Doha”.

Il secondo, portato in trionfo da un gruppo di alunne e alunni, strizzava l’occhio al programma di geometria: “Nemmeno Euclide ci credeva… le vostre parallele si sono unite per sempre“, si legge sullo striscione firmato dalla classe seconda A.

Un gesto semplice e spontaneo, nato dal legame speciale che si è creato in questi anni trascorsi insieme in classe, tra lezioni di scienze e matematica e la quotidianità della vita scolastica.