“Nemmeno Euclide ci credeva…”, a Taino la sorpresa degli alunni del Don Milani al matrimonio della prof di matematica
Gli alunni della professoressa Manfredini hanno atteso la loro insegnante di scienze e matematica con cartelloni colorati e dediche piene di affetto
Un giorno speciale per la professoressa Manfredini, che ha detto il suo sì più romantico a Taino, circondata dall’affetto delle persone che le vogliono bene.
Docente di Scienze e Matematica all’istituto Don Milani, la professoressa è stata protagonista di una sorpresa che non si aspettava: fuori dalla chiesa, insieme agli invitati, c’erano i suoi alunni.
Ad accoglierla, due cartelloni colorati preparati nei giorni precedenti. Il primo, con tanto di sposi disegnati a mano, giocava sul filo dell’ironia scolastica: “Professoressa, dopo le interrogazioni, verifiche e compiti… è finalmente arrivata la prova più bella: il matrimonio. Io sono sicura che sarà promossa a pieni voti!”. Firmato “Tanti auguri da Doha”.
Il secondo, portato in trionfo da un gruppo di alunne e alunni, strizzava l’occhio al programma di geometria: “Nemmeno Euclide ci credeva… le vostre parallele si sono unite per sempre“, si legge sullo striscione firmato dalla classe seconda A.
Un gesto semplice e spontaneo, nato dal legame speciale che si è creato in questi anni trascorsi insieme in classe, tra lezioni di scienze e matematica e la quotidianità della vita scolastica.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Felice su Musi di Varese 2027, presentato il calendario del Canile: Palazzo Estense accoglie i cani della città
Felice su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Bvroye su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Felice su Identificato dalla Polizia locale l'uomo che gettava rifiuti nel torrente a Carnago
MarcoKK su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.