Nepal nel Cuore ricorda le vittime dell’alluvione: meditazione a Casciago e mercatino ai Giardini Estensi
Dopo il momento di preghiera a Sant’Eusebio, l'associzione organizza una seduta di yoga e sound healing al parco degli Ulivi e uno stand di artigianato a Varese
Un momento di raccoglimento e vicinanza spirituale per ricordare le vittime del disastro naturale che ha colpito l’Asia. Domenica 6 settembre, nel prato di Sant’Eusebio a Casciago, si è tenuta una giornata di meditazione e preghiera promossa dall’associazione guidata da Ngima Sherpa in memoria di quanti hanno perso la vita durante l’alluvione che lo scorso 26 agosto ha devastato la zona del Nepal al confine con la Cina.
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Le iniziative di sensibilizzazione e solidarietà promosse dall’associazione Terre Rosse proseguiranno anche nel corso del prossimo fine settimana con un doppio appuntamento sul territorio:
Pratica di yoga e sound healing: domenica 13 settembre, a partire dalle ore 10:00, il parco degli Ulivi ospiterà una sessione dedicata alla meditazione e al benessere della persona, inserita all’interno del programma della manifestazione legata all’olio di Sant’Imerio.
Mercatino artigianale a Varese: nel pomeriggio e nella serata di domenica 13 settembre, dalle ore 16:00 in poi, i volontari saranno presenti ai Giardini Estensi di Varese con lo stand di artigianato nepalese per far conoscere la cultura locale e sostenere i progetti dell’associazione.
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