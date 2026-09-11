Noi Moderati, “Emma Bonino esempio di grinta, tenacia e determinazione”

«La storia di Emma Bonino rappresenta un esempio di grinta, tenacia e determinazione. Una figura che, nel corso della sua lunga esperienza politica e istituzionale, ha attraversato alcune delle fasi più importanti e turbolente della nostra Repubblica».Lo dichiara Giuseppe Covato, Noi Moderati Giovani

«Per molti giovani appassionati di politica, il suo percorso può rappresentare un modello di impegno, di coerenza e di capacità di battersi per le proprie idee. Le nostre posizioni politiche sono lontane, ma c’è un elemento che ci avvicina e che riconosco profondamente: la passione per il servizio alle istituzioni e alla comunità. È questo spirito di impegno, soprattutto quando vissuto con determinazione e coraggio, che lascia un segno e che può essere trasmesso alle nuove generazioni».

«A nome mio e di tutto il Movimento giovanile di Noi Moderati esprimo il più sincero cordoglio alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti le sono stati vicini», conclude Giuseppe Covato.