Non accenna a fermarsi il grande caldo: sul Varesotto temperature ancora oltre i 30 gradi
Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino confermano cieli soleggiati e un ulteriore, lieve aumento termico nel fine settimana
Un’estate che sembra non finire mai e che continua a stringere nella sua morsa di calore il Varesotto e l’intera Lombardia (per non parlare del sud Italia). Anche nei primi giorni di settembre i termometri non accennano a scendere, mantenendosi stabilmente sopra la soglia dei 30 gradi con giornate di sole pieno e temperature ben oltre la media stagionale.
Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino per giovedì 3 settembre delineano un quadro di cieli in prevalenza sereni, intervallati soltanto da qualche velatura di nubi alte. Le temperature massime toccheranno picchi compresi tra i 30 e i 34 gradi, mentre le minime si attesteranno tra i 18 e i 21 gradi. I venti risulteranno molto deboli e variabili al suolo, mentre in quota soffieranno moderati da nord-ovest, portando un po’ di ventilazione sulle zone montane.
La tendenza per venerdì 4 settembre conferma l’egemonia dell’anticiclone su tutta la regione. Il sole sarà protagonista assoluto per gran parte della giornata, accompagnato da un ulteriore e leggero rialzo termico: le massime potranno infatti sfiorare i 35 gradi, con minime stazionarie tra i 18 e i 21 gradi e brezze leggere a livello del suolo.
Il copione non si modificherà per la giornata di sabato 5 settembre, quando il tempo proseguirà ben soleggiato su tutto il territorio Varesino e le temperature continueranno a mantenersi abbondantemente al di sopra dei valori tipici del periodo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.