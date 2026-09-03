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Non accenna a fermarsi il grande caldo: sul Varesotto temperature ancora oltre i 30 gradi

Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino confermano cieli soleggiati e un ulteriore, lieve aumento termico nel fine settimana

sole (foto di Bruno Padovan)

Un’estate che sembra non finire mai e che continua a stringere nella sua morsa di calore il Varesotto e l’intera Lombardia (per non parlare del sud Italia). Anche nei primi giorni di settembre i termometri non accennano a scendere, mantenendosi stabilmente sopra la soglia dei 30 gradi con giornate di sole pieno e temperature ben oltre la media stagionale.

Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino per giovedì 3 settembre delineano un quadro di cieli in prevalenza sereni, intervallati soltanto da qualche velatura di nubi alte. Le temperature massime toccheranno picchi compresi tra i 30 e i 34 gradi, mentre le minime si attesteranno tra i 18 e i 21 gradi. I venti risulteranno molto deboli e variabili al suolo, mentre in quota soffieranno moderati da nord-ovest, portando un po’ di ventilazione sulle zone montane.

La tendenza per venerdì 4 settembre conferma l’egemonia dell’anticiclone su tutta la regione. Il sole sarà protagonista assoluto per gran parte della giornata, accompagnato da un ulteriore e leggero rialzo termico: le massime potranno infatti sfiorare i 35 gradi, con minime stazionarie tra i 18 e i 21 gradi e brezze leggere a livello del suolo.

Il copione non si modificherà per la giornata di sabato 5 settembre, quando il tempo proseguirà ben soleggiato su tutto il territorio Varesino e le temperature continueranno a mantenersi abbondantemente al di sopra dei valori tipici del periodo.

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Pubblicato il 03 Settembre 2026
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