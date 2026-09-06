“Non ho partecipato al tavolo sullo Zappa perchè l’invito mi è arrivato solo il giorno prima”

Gentile Sindaco

Gentile Direttore,

ho letto ieri sera l’articolo dal titolo “Niente doppi turni all’istituto Zappa di Saronno: almeno fino a dicembre”, pubblicato sul vostro sito in data 3 settembre 2026, a firma della giornalista A. T.

Ho trovato il paragrafo intitolato “Le assenze”, dove viene sottolineata la mancata partecipazione dei politici alla riunione istituzionale tenutasi il 3 settembre presso la Provincia di Varese, dal contenuto piuttosto criticabile e anche inutile.

Mi preme sottolineare che, l’invito a tale riunione a me, come credo a chi ha firmato la lettera congiuntamente, sia pervenuto solamente il giorno prima in tarda mattinata.

Credo possa essere compreso come, un preavviso come quello che potrei definire quasi inesistente, sia motivo sufficiente per giustificare l’assenza.

La sottolineatura quando si dice che “nonostante l’invito, nessuno dei politici….”, viste le premesse l’ho trovato assolutamente fuori luogo.

La posizione espressa con la nota firmata da noi Sindaci, rientra nell’alveo di quelle che sono le legittime proposizioni che chi rappresenta un territorio con studenti e genitori direttamente coinvolti può e deve esternare. Stigmatizzare un’assenza senza nemmeno essersi accertati del perché tale circostanza si è concretizzata, a mio giudizio non contribuisce in alcun modo a portare elementi positivi alla situazione venutasi a creare che, ricordiamo, esula dalle responsabilità dei firmatari della lettera.

Per quanto mi compete, non mi sottrarrò al confronto sul merito delle questioni, ma ritengo mio diritto farlo tramite un confronto che parta inevitabilmente da presupposti di correttezza e di rispetto anche dell’organizzazione delle attività lavorative, istituzionali e personali che mi riguardano.

Per spirito di leale collaborazione, nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti e in primis dei miei concittadini, chiedo che venga pubblicata questa doverosa precisazione, con le medesime modalità ed evidenze che sono state date all’articolo citato.

A disposizione per ulteriori precisazioni, ringrazio per l’attenzione e augurando buon lavoro vi saluto cordialmente.

Grazie

Matteo Piuri

Sindaco Comune Misinto

La mancanza di esponenti politici ci è stata indicata dal Presidente della Provincia Magrini che non ha fatto cenno alle motivazioni sottese. Già nell’intervista precedente, datata 1 settembre, lo stesso Presidente aveva dichiarato che la riunione del 3 sarebbe stata aperta a chiunque volesse partecipare per garantire massima collaborazione e trasparenza.

La riunione è stata convocata dal Presidente della Provincia, a lui ci siamo rivolti per avere informazioni e capire decisioni che, in quanto ente proprietario degli edifici, era chiamato a prendere come ha segnalato anche il Ministro Valditara. Abbiamo riportato le novità emerse dalla riunione ma anche le sue riflessioni legate alla partecipazione al tavolo.

Alessandra Toni