Novara ricorda Michele Scarponi: lunedì 14 settembre la presentazione del libro “Profondo come una salita”

Un appuntamento speciale dedicato al ciclismo, alla memoria e alla sicurezza stradale: lunedì 14 settembre, alle ore 18:30, l’Arengo del Broletto di Novara (via Fratelli Rosselli 20) ospiterà la presentazione ufficiale del libro “Michele Scarponi – profondo come una salita”, scritto dalla giornalista Alessandra Giardini.

L’evento, promosso con il patrocinio della Città di Novara e organizzato in collaborazione con il Velo Club Novarese e la Fondazione Michele Scarponi ETS, intende rendere omaggio all’amato campione marchigiano scomparso tragicamente nel 2017. La serata sarà un’occasione per ripercorrere non solo le imprese sportive di Scarponi, ma anche l’eredità umana e l’impegno sociale presi in carico dalla Fondazione nata in sua memoria, in prima linea per la tutela dei pedoni e dei ciclisti sulle strade.

A dialogare con l’autrice Alessandra Giardini ci saranno Marco Scarponi, fratello di Michele e fondatore della Fondazione Michele Scarponi ETS, e Lucia Mora, giornalista de La Gazzetta dello Sport e Bicisport.

Ad aprire l’incontro, una citazione di Peter Sagan stampata sulla locandina dell’evento ne riassume perfettamente lo spirito: «Non conta quanto a lungo vivi ma cosa lasci e Michele ha lasciato più di tanti che vivono cent’anni».

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare Mauro Valtorta al numero 3450830246, oppure visitare il sito della Fondazione (www.fondazionemichelescarponi.com).