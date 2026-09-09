Caos con i numeri di maglia per il Tropical Coriano, ricorso del Varese e risultato non omologato

Un’ombra di incertezza aleggia sul pareggio per 1-1 maturato sul campo del Tropical Coriano per il Varese Football Club. Il Giudice Sportivo della Serie D non ha infatti omologato il risultato finale della sfida valida per la prima giornata del Girone D, prendendo tempo in seguito al preannuncio di reclamo formalmente depositato dalla società biancorossa. Una decisione che sospende temporaneamente il punto conquistato sul terreno di gioco e apre un contenzioso basato sulla gestione dei numeri di maglia e delle distinte ufficiali da parte dei romagnoli.

Le irregolarità contestate sulla distinta e sulle maglie

Alla base della contestazione avanzata dal club varesino ci sono diverse anomalie riscontrate tra la compilazione della distinta di gara e la successiva assegnazione delle maglie alle riserve. Errori e discrepanze che, secondo la ricostruzione del Varese, avrebbero generato dubbi concreti sulla regolarità delle sostituzioni effettuate, portando dubbi anche sull’impiego obbligatorio dei giovani calciatori under.

Confusione sul campo e l’imbarazzo dello speaker

I segnali di una situazione anomala si erano già avvertiti in tempo reale durante lo svolgimento del match allo stadio “Grandi” di Coriano. Il calciatore di casa Turola era infatti entrato sul terreno di gioco indossando una divisa con un numero non corrispondente a quello riportato sulla distinta ufficiale (la 16 anziché la 17 come da distinta), provvedendo a sostituirla soltanto durante la pausa del cooling break. Analoga confusione si è verificata al momento dell’ingresso diell’attaccante Palma, sceso in campo con il numero 20 anziché con il 18 annunciato. Una discrepanza che ha tratto in inganno lo stesso speaker dell’impianto romagnolo – nonché presidente del club di casa, Tiziano Marzi – costretto a fermarsi durante l’annuncio del cambio.

La decisione del Giudice Sportivo e le prospettive

Nel comunicato ufficiale rilasciato dagli organi disciplinari si legge chiaramente la presa d’atto del ricorso biancorosso ai sensi dell’articolo 67 del Codice di Giustizia Sportiva, con la conseguente riserva di adottare decisioni di merito solo dopo i dovuti accertamenti. Al momento non sono pervenuti commenti ufficiali da parte dei due club, in attesa dei pronunciamenti definitivi. Nonostante le disattenzioni procedurali commesse dalla squadra romagnola appaiano evidenti, appare comunque difficile ipotizzare che il Giudice Sportivo arrivi ad assegnare la vittoria a tavolino in favore del Varese.

Gli altri casi nel Girone D

Quello del Varese a Coriano non rappresenta un caso isolato per l’esordio del campionato. Un altro finale di partita è rimasto ufficialmente sub judice nel Girone D di Serie D: si tratta della sfida tra Correggese e Sant’Angelo, anch’essa terminata sul punteggio di 1-1. In questo caso a presentare reclamo è stata la società ospite del Sant’Angelo, che ha contestato la regolarità del tesseramento del calciatore della squadra emiliana Wilson Guella.