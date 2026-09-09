Caos con i numeri di maglia per il Tropical Coriano, ricorso del Varese e risultato non omologato
La società biancorossa ha presentato preannuncio di reclamo per presunte irregolarità nelle distinte e, di conseguenza, nei cambi degli under della squadra romagnola durante la prima giornata
Un’ombra di incertezza aleggia sul pareggio per 1-1 maturato sul campo del Tropical Coriano per il Varese Football Club. Il Giudice Sportivo della Serie D non ha infatti omologato il risultato finale della sfida valida per la prima giornata del Girone D, prendendo tempo in seguito al preannuncio di reclamo formalmente depositato dalla società biancorossa. Una decisione che sospende temporaneamente il punto conquistato sul terreno di gioco e apre un contenzioso basato sulla gestione dei numeri di maglia e delle distinte ufficiali da parte dei romagnoli.
Le irregolarità contestate sulla distinta e sulle maglie
Alla base della contestazione avanzata dal club varesino ci sono diverse anomalie riscontrate tra la compilazione della distinta di gara e la successiva assegnazione delle maglie alle riserve. Errori e discrepanze che, secondo la ricostruzione del Varese, avrebbero generato dubbi concreti sulla regolarità delle sostituzioni effettuate, portando dubbi anche sull’impiego obbligatorio dei giovani calciatori under.
Confusione sul campo e l’imbarazzo dello speaker
I segnali di una situazione anomala si erano già avvertiti in tempo reale durante lo svolgimento del match allo stadio “Grandi” di Coriano. Il calciatore di casa Turola era infatti entrato sul terreno di gioco indossando una divisa con un numero non corrispondente a quello riportato sulla distinta ufficiale (la 16 anziché la 17 come da distinta), provvedendo a sostituirla soltanto durante la pausa del cooling break. Analoga confusione si è verificata al momento dell’ingresso diell’attaccante Palma, sceso in campo con il numero 20 anziché con il 18 annunciato. Una discrepanza che ha tratto in inganno lo stesso speaker dell’impianto romagnolo – nonché presidente del club di casa, Tiziano Marzi – costretto a fermarsi durante l’annuncio del cambio.
La decisione del Giudice Sportivo e le prospettive
Nel comunicato ufficiale rilasciato dagli organi disciplinari si legge chiaramente la presa d’atto del ricorso biancorosso ai sensi dell’articolo 67 del Codice di Giustizia Sportiva, con la conseguente riserva di adottare decisioni di merito solo dopo i dovuti accertamenti. Al momento non sono pervenuti commenti ufficiali da parte dei due club, in attesa dei pronunciamenti definitivi. Nonostante le disattenzioni procedurali commesse dalla squadra romagnola appaiano evidenti, appare comunque difficile ipotizzare che il Giudice Sportivo arrivi ad assegnare la vittoria a tavolino in favore del Varese.
Gli altri casi nel Girone D
Quello del Varese a Coriano non rappresenta un caso isolato per l’esordio del campionato. Un altro finale di partita è rimasto ufficialmente sub judice nel Girone D di Serie D: si tratta della sfida tra Correggese e Sant’Angelo, anch’essa terminata sul punteggio di 1-1. In questo caso a presentare reclamo è stata la società ospite del Sant’Angelo, che ha contestato la regolarità del tesseramento del calciatore della squadra emiliana Wilson Guella.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bvroye su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Felice su Identificato dalla Polizia locale l'uomo che gettava rifiuti nel torrente a Carnago
MarcoKK su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
ffabiusme78 su Gallarate piange Giovanni Mariani, per decenni alla guida della Biblioteca Civica
lenny54 su Gli audio che hanno travolto Claudio Zali e la morte di “Sabrina”: il caso che scuote il Ticino
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.