Nuova politica industriale in Lombardia: tra le prime sei candidature per le ZIS spicca il distretto tessile Varese-Como

Svolta per le politiche industriali della Lombardia. Regione Lombardia ha registrato le prime sei candidature per l’attuazione delle Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS), il nuovo modello di programmazione strategica promosso dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi. L’iniziativa punta a sostenere la competitività dei territori creando ecosistemi integrati tra aziende, università, centri di ricerca ed enti locali.

Tra le proposte presentate la scorsa settimana figura la candidatura ZIS Tessile, che unisce direttamente le competenze storiche ed eccellenze dei territori di Varese e Como. Il progetto, con capofila Sviluppo Como – ComoNExT S.p.A., si pone l’obiettivo di accompagnare la filiera tessile ed abbigliamento verso la transizione digitale e circolare, puntando su automazione, tessili tecnici, riciclo avanzato, servizi per le PMI e supporto alle startup del settore.

Le prime sei proposte coprono settori chiave dell’economia regionale:

Tessile e abbigliamento: (territori di Como e Varese) focalizzata su sostenibilità, innovazione di processo e nuovi mercati.

Meccatronica: ZIS B.R.I.D.g.E. (Bergamo), con hub al Kilometro Rosso per la manifattura avanzata e la robotica.

Riabilitazione e longevità: ZIS Healthcare (Lecco), guidata dall’Associazione La Nostra Famiglia per tecnologie cliniche e biomeccanica.

Agroindustria e agritech: ZIS SAIL (Cremona, Brescia, Lodi e Mantova), per l’innovazione della filiera lattiero-casearia e suinicola.

Intelligenza Artificiale: ZIS AI (Milano), promossa da Assolombarda e hub MADE per sostenere l’adozione dell’AI nelle PMI.

Scienze della Vita: ZIS Scienze della Vita (Milano), con hub nel distretto MIND per i settori farmacologico, biomedicale e sanitario.

Tutte le richieste pervenute sono attualmente nella fase di valutazione tecnica, cui seguirà la negoziazione per la stesura del Piano strategico definitivo. La manifestazione di interesse per l’istituzione delle ZIS rimane comunque aperta per accogliere ulteriori progetti: ciascuna provincia potrà ospitare fino a un massimo di due Zone di Innovazione, mentre a livello regionale verrà riconosciuta una sola ZIS per ogni specifica area tematica.