Nuova scuola di via Curtatone, sopralluogo dell’opposizione: “A tre giorni dall’apertura il cantiere è ancora troppo indietro”

A tre giorni dall’avvio delle lezioni alla nuova scuola di via Curtatone, previsto per lunedì 14 settembre per la primaria e per martedì 15 per la scuola dell’infanzia, il consigliere comunale del Partito democratico Gianpaolo Bonetti ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento del cantiere. Il giudizio, al termine della visita, è molto critico.

«La situazione non è per niente buona» sintetizza Bonetti. «Ci sono ancora lavori da terminare, con l’intera area esterna da sistemare. C’è ancora un cantiere in essere appena fuori dalle finestre. Per una scuola che deve iniziare lunedì, compresa la scuola dell’infanzia, è una situazione che desta forte preoccupazione».

Il nuovo edificio scolastico, realizzato con fondi europei, è stato al centro nei mesi scorsi anche di contestazioni legate all’impatto in termini di consumo di suolo e alla dimensione degli spazi, giudicati da alcuni insufficienti. Ora, alla vigilia dell’apertura, il nodo principale riguarda però la convivenza tra attività scolastica e lavori ancora in corso.

La scuola aprirà infatti senza la possibilità di utilizzare gli spazi esterni, un elemento particolarmente delicato per i bambini più piccoli.

Secondo Bonetti, «è innegabile che ci saranno disagi per le famiglie». Il consigliere richiama anche quanto accaduto nei giorni scorsi alla scuola dell’infanzia di via Pradisera, dove, sottolinea, per una settimana «gli insegnanti, cui va il mio plauso, hanno dovuto affrontare una situazione difficile per la mancanza degli arredi», esprimendo loro vicinanza.

Le preoccupazioni, aggiunge il consigliere Pd, sono state raccolte direttamente anche tra i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia delle Azalee, chiamati a trasferirsi nel nuovo edificio di via Curtatone.

«Nelle scorse giornate molti genitori ci hanno chiamato per esprimere forti preoccupazioni – spiega Bonetti –. Si chiedono in quale reale contesto inizieranno le lezioni nella nuova scuola con i lavori in corso, quali saranno le condizioni igieniche e di pulizia, se ci saranno lavori nel sedime scolastico durante le lezioni, se i vecchi mobili trasferiti nella nuova sede saranno adeguati ai nuovi locali e quando saranno effettivamente disponibili gli spazi esterni per giochi e attività».

Tra le questioni sollevate c’è anche quella della mobilità. «Il parcheggio, allo stato attuale, è inutilizzabile – osserva Bonetti – e bisogna capire dove potranno fermarsi le famiglie per accompagnare i bambini».

Le quattro richieste all’amministrazione comunale

Il Partito democratico avanza quindi quattro richieste all’amministrazione comunale: l’istituzione di un tavolo tecnico con genitori, docenti e Comune, da convocare almeno una volta alla settimana per monitorare le problematiche; la limitazione dei lavori durante l’orario scolastico; controlli giornalieri sulle condizioni ambientali, con particolare attenzione a qualità dell’aria e rumore; e l’attivazione in tempi rapidi di linee “Pedibus” per l’accesso all’istituto, così da alleggerire il carico sulla viabilità in un contesto in cui le aree di parcheggio non sono ancora disponibili.

Bonetti critica anche la gestione della comunicazione da parte della maggioranza. «Sono tutte domande legittime cui la giunta non ha fornito risposte ai genitori. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia non li hanno mai convocati per spiegare come sarà gestita questa fase e hanno continuato a parlare come se non ci fossero ritardi».

Il consigliere ricorda infine che anche le opposizioni avrebbero ricevuto poche informazioni nei mesi scorsi: «A giugno abbiamo avuto qualche aggiornamento solo dopo una commissione richiesta da noi».

L’apertura della nuova scuola è ormai imminente, ma il cantiere resterà ancora parte della quotidianità dell’istituto. Ed è proprio sulla gestione di questa fase transitoria che, secondo il Pd, si giocheranno nei prossimi giorni sicurezza, qualità della vita scolastica e rapporto di fiducia con le famiglie.