Nuove prospettive per i pazienti con fibrosi cistica: il 12 settembre un convegno a Busto Arsizio

Sabato 12 settembre nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli, dalle ore 10.00, ASST Valle Olona sarà protagonista del convegno dedicato alla fibrosi cistica, patologia genetica rara che negli ultimi anni ha registrato un deciso miglioramento delle condizioni cliniche e dell’aspettativa di vita dei pazienti.

Dopo i saluti istituzionali a cura della Direzione Strategica di ASST Valle Olona, la parola sarà data ai relatori: Antonio Iuliano, Direttore dell’UOC di Pneumologia di ASST Valle Olona (nella foto), Francesco Blasi, Direttore Pneumologia e Fibrosi Cistica dell’IRCCS Policlinico Milano, Fabio Roncoroni, Presidente Lega Italiana Fibrosi Cistica, Francesca Piperno, Direttore del Distretto Busto Arsizio- Castellanza, e Andrea Gramegna, Pneumologia e Fibrosi Cistica IRCCS Policlinico Milano.

Durante il convegno (aperto a cittadini, pazienti, familiari e operatori sanitari), sarà dato ampio spazio alle novità in termini di terapie, opportunità assistenziali, fisioterapia e microbiologia, con un focus specifico sul paziente attraverso un momento specificatamente dedicato: una tavola rotonda che consentirà agli utenti di interfacciarsi con un team multidisciplinare.

Il Centro Regionale di riferimento della Fibrosi Cistica nell’adulto è la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; in attivazione del piano regionale per l’implementazione della rete regionale Hub e Spoke per la cura della fibrosi cistica, da qualche anno è stato attivato ed è già operativo un centro Spoke negli Spedali Civili di Brescia.

Da luglio 2025 ASST Valle Olona – Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio – è stata individuata quale struttura sanitaria idonea ad attivare un ulteriore centro Spoke dedicato all’assistenza dei pazienti affetti da fibrosi cistica afferenti per territorio.

Negli scorsi mesi è iniziato un training di formazione degli specialisti pneumologi di ASST Valle Olona al Policlinico di Milano, per acquisire le competenze necessarie ad avviare questa attività.

“A seguito di un incontro tra i Direttori e i collaboratori delle due strutture si è deciso di attivare, con la collaborazione degli specialisti del Policlinico, un ambulatorio dedicato ai pazienti adulti con fibrosi cistica residenti nella provincia di Varese, a partire dal mese di settembre”, dichiara il dottor Antonio Iuliano, Direttore dell’UOC complessa di Pneumologia, “I pazienti della provincia di Varese attualmente in follow up nel Policlinico di Milano verranno informati della possibilità di proseguire i loro controlli da noi, nell’Ospedale di Busto Arsizio e potranno cominciare a essere presi in carico nel presidio bustocco”.

Per chi desidera partecipare, si ricorda che l’iscrizione è gratuita, ma è necessario inviare una mail a segreteria.comunicazione@asst-valleolona.it