Nuovo bando della Fondazione Bracco: 11 borse di studio per gli studenti di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Limbiate e Solaro

La Fondazione Bracco, in collaborazione con Bracco Imaging e le Amministrazioni comunali di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Limbiate e Solaro, ha bandito un nuovo concorso che mette a disposizione 11 borse di studio destinate agli studenti universitari residenti in questi sei Comuni.

Il progetto “Diventerò”

Le borse rientrano nel progetto Diventerò, un’iniziativa pluriennale della Fondazione Bracco pensata per accompagnare i giovani di talento nel loro percorso formativo e professionale, favorendo un legame più stretto tra il mondo accademico e quello del lavoro. Chi vince una borsa di studio entra inoltre a far parte di una comunità di “alumni”, un network di eccellenze pensato per mantenere nel tempo contatti e relazioni utili al percorso professionale dei partecipanti.

Come sono suddivise le borse

Sei borse da 3mila euro ciascuna sono riservate agli studenti del primo triennio, o dei primi tre anni di un ciclo unico: tre sono dedicate alle discipline umanistiche e tre a quelle scientifiche. A queste si aggiunge una settima borsa, sempre da 3mila euro e riservata agli studenti nella stessa fase del percorso di studi, istituita in memoria di Emilio Giudici, sindaco di Ceriano Laghetto dal 1980 al 1990.

Le restanti quattro borse, del valore di 4mila euro ciascuna, sono invece destinate agli studenti del secondo biennio o del quarto e quinto anno dei corsi di laurea a ciclo unico, sia di indirizzo umanistico sia scientifico, con una preferenza per questi ultimi. Tutti gli importi sono da intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge.

Come partecipare

Tutti i dettagli e la documentazione richiesta sul sito della Fondazione Bracco.

Le domande di ammissione, complete della documentazione richiesta dal bando, devono essere presentate tramite il link iscrizionebandi.fondazionebracco.com entro il 15 ottobre.