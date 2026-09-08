Nuovo bando della Fondazione Bracco: 11 borse di studio per gli studenti di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Limbiate e Solaro
Una delle borse è dedicata alla memoria di Emilio Giudici, sindaco di Ceriano Laghetto dal 1980 al 1990. Domande da presentare entro il 15 ottobre
La Fondazione Bracco, in collaborazione con Bracco Imaging e le Amministrazioni comunali di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Limbiate e Solaro, ha bandito un nuovo concorso che mette a disposizione 11 borse di studio destinate agli studenti universitari residenti in questi sei Comuni.
Il progetto “Diventerò”
Le borse rientrano nel progetto Diventerò, un’iniziativa pluriennale della Fondazione Bracco pensata per accompagnare i giovani di talento nel loro percorso formativo e professionale, favorendo un legame più stretto tra il mondo accademico e quello del lavoro. Chi vince una borsa di studio entra inoltre a far parte di una comunità di “alumni”, un network di eccellenze pensato per mantenere nel tempo contatti e relazioni utili al percorso professionale dei partecipanti.
Come sono suddivise le borse
Sei borse da 3mila euro ciascuna sono riservate agli studenti del primo triennio, o dei primi tre anni di un ciclo unico: tre sono dedicate alle discipline umanistiche e tre a quelle scientifiche. A queste si aggiunge una settima borsa, sempre da 3mila euro e riservata agli studenti nella stessa fase del percorso di studi, istituita in memoria di Emilio Giudici, sindaco di Ceriano Laghetto dal 1980 al 1990.
Le restanti quattro borse, del valore di 4mila euro ciascuna, sono invece destinate agli studenti del secondo biennio o del quarto e quinto anno dei corsi di laurea a ciclo unico, sia di indirizzo umanistico sia scientifico, con una preferenza per questi ultimi. Tutti gli importi sono da intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge.
Come partecipare
Tutti i dettagli e la documentazione richiesta sul sito della Fondazione Bracco.
Le domande di ammissione, complete della documentazione richiesta dal bando, devono essere presentate tramite il link iscrizionebandi.fondazionebracco.com entro il 15 ottobre.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bvroye su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Felice su Identificato dalla Polizia locale l'uomo che gettava rifiuti nel torrente a Carnago
MarcoKK su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
ffabiusme78 su Gallarate piange Giovanni Mariani, per decenni alla guida della Biblioteca Civica
lenny54 su Gli audio che hanno travolto Claudio Zali e la morte di “Sabrina”: il caso che scuote il Ticino
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.