Oasis, Amori e incantesimi, Echo Chamber e il cinema aperto al mattino

Riparte su Radio Materia l’appuntamento del mercoledì dedicato al cinema. Ogni settimana alle 18 Enrico Signorelli, responsabile del Multisala Impero di Varese, accompagnerà gli ascoltatori tra nuove uscite, film da riscoprire, iniziative speciali e progetti pensati per allargare il pubblico delle sale.

La nuova stagione prende il via dopo un’estate particolarmente positiva per il cinema, sostenuta anche da titoli di grande richiamo come “Odissea” e “Spider-Man”. Ora l’attenzione si sposta sull’autunno, con un calendario che alterna produzioni attese dal grande pubblico, documentari ed esperienze cinematografiche più ricercate.

Da Coyote versus Acme agli Oasis, le novità in sala

Tra i titoli al centro della nuova programmazione c’è “Coyote versus Acme”, film diventato un piccolo caso cinematografico ancora prima di arrivare sul grande schermo. Spazio anche alla musica con il documentario dedicato alla reunion degli Oasis e al cinema d’autore con “The Echo Chamber”.

La programmazione del Multisala Impero punta così a mantenere un’offerta diversificata, capace di rivolgersi tanto agli appassionati quanto a chi frequenta il cinema soprattutto in occasione delle grandi uscite.

Il cinema al mattino e Cine Biberon

Accanto ai film arrivano anche nuove formule per rendere la sala più accessibile in orari differenti da quelli tradizionali. Tra le novità ci sono infatti le aperture mattutine, accompagnate da biglietti a prezzo ridotto.

Particolare attenzione viene dedicata anche ai neogenitori con “Cine Biberon”, il progetto pensato per permettere a mamme e papà di andare al cinema insieme ai loro neonati. Un modo per adattare l’esperienza della sala alle esigenze di un pubblico che spesso, nei primi mesi dopo la nascita di un figlio, fatica a trovare occasioni di questo tipo.

Batman torna sul grande schermo, prevendite anticipate per Dune

Il calendario comprenderà inoltre alcuni appuntamenti speciali. Tra questi il ritorno in sala del primo “Batman” diretto da Tim Burton, occasione per rivedere sul grande schermo uno dei film che hanno segnato la storia cinematografica del supereroe.

Lo sguardo è già rivolto anche ai prossimi grandi appuntamenti: il Multisala Impero ha annunciato l’apertura anticipata delle prevendite per il terzo capitolo di “Dune”.

Un Multisala Impero sempre più aperto alla città

La programmazione cinematografica rappresenta però soltanto una parte del progetto. L’obiettivo è consolidare il Multisala Impero come spazio culturale polifunzionale nel cuore di Varese, affiancando alle proiezioni concerti dal vivo, rassegne dedicate al cinema d’autore e attività didattiche.

Una proposta che cerca di intercettare pubblici diversi attraverso contenuti, prezzi e orari differenti e che sarà raccontata anche nel nuovo appuntamento settimanale di Radio Materia con Enrico Signorelli, in onda ogni mercoledì alle 18.