Odori anomali a Ceriano Laghetto: individuata l’origine industriale, il Comune invita a segnalare

Continua lapresenza di odori anomali a Ceriano Laghetto. Anche negli ultimi giorni sono arrivate segnalazioni da parte di cittadini che hanno percepito odori insoliti in alcune zone del territorio, mentre l’Amministrazione comunale ha comunicato di aver già attivato nelle scorse settimane un percorso di verifica insieme alla Polizia Locale e ad Arpa Lombardia.

Gli approfondimenti svolti hanno consentito di individuare l’origine del fenomeno, che, secondo quanto comunicato dal Comune, sarebbe riconducibile a un’attività produttiva. Arpaha confermato che proseguirà il monitoraggio delle emissioni e gli approfondimenti tecnici di propria competenza.

La situazione resta quindi sotto osservazione, anche alla luce delle nuove segnalazioni. Il Comune sottolinea infatti l’importanza della collaborazione dei cittadini per ricostruire con maggiore precisione frequenza, durata ed estensione del fenomeno.

L’Amministrazione invita però a effettuare le segnalazioni in modo puntuale e responsabile, esclusivamente quando l’odore viene percepito direttamente e, possibilmente, mentre l’episodio è ancora in corso. Le informazioni raccolte possono infatti essere confrontate con le condizioni meteorologiche e con i dati relativi alle attività produttive presenti sul territorio.

Come segnalare gli odori

Le segnalazioni ordinarie devono essere inviate al Comune all’indirizzo urp@comune.ceriano-laghetto.mb.it, indicando nell’oggetto “Segnalazione odori”.

È importante specificare il luogo esatto in cui viene percepito l’odore, la data e l’orario di inizio, la durata anche approssimativa, l’intensità percepita e una descrizione del tipo di odore. È inoltre utile indicare se il fenomeno è continuo o intermittente, l’eventuale direzione di provenienza e, se necessario, un recapito per essere ricontattati.

Le segnalazioni saranno raccolte dal Comune e condivise con gli enti competenti, così da contribuire alle attività di monitoraggio e agli accertamenti in corso.

Quando chiamare il 112

Diversa, specifica il Comune, è la procedura nel caso di un episodio improvviso, particolarmente intenso e persistente, oppure quando alla presenza dell’odore si associano difficoltà respiratorie, malesseri significativi o altri elementi che possano far temere un pericolo immediato.

In queste circostanze il Comune invita le persone direttamente coinvolte a contattare tempestivamente il 112, fornendo alla centrale operativa tutte le informazioni utili: luogo dell’episodio, caratteristiche dell’odore, durata e eventuali sintomi.

Sarà poi la centrale operativa a valutare, sulla base delle informazioni ricevute, quali strutture di soccorso attivare. Gli enti intervenuti potranno eventualmente richiedere anche l’intervento di unità specialistiche e il supporto tecnico di ARPA Lombardia, qualora le condizioni lo rendano necessario.

Il monitoraggio continua

Il Comune fa sapere infine che continuerà a seguire la situazione insieme alla Polizia locale e ad ARPA Lombardia, impegnandosi a informare la cittadinanza in presenza di aggiornamenti rilevanti. La comunicazione è stata pubblicata dall’Amministrazione il 4 settembre, mentre le segnalazioni di odori anomali sono proseguite anche nei giorni successivi.

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