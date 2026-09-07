“Oltre l’Invisibile”, al Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo la cultura diventa accessibile a tutti
Sabato 10 ottobre un evento gratuito promosso da APMARR unisce musica dal vivo, narrazione e arte con strumenti dedicati alle disabilità visive, uditive e alle neurodivergenze
L’arte, la musica e la cultura senza barriere fisiche o sensoriali. Sabato 10 ottobre 2026, alle ore 21:00, il Circolo Quarto Stato di via Vittorio Veneto 1 a Cardano al Campo ospiterà “Oltre l’Invisibile”, evento a ingresso gratuito promosso da APMARR (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare ETS).
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di superare il tradizionale concetto di accessibilità legato al solo abbattimento degli ostacoli architettonici, proponendo un percorso artistico strutturato per accogliere ogni forma di disabilità e neurodivergenza.
Il programma e i servizi di accessibilità
Il percorso integrato spazia dalle installazioni visive alla musica dal vivo, garantendo presidi specifici per la fruizione di tutti i partecipanti:
Fruizione visiva e uditiva: pannelli dotati di audiodescrizioni per persone cieche e ipovedenti, affiancati da letture firmate da Iride e testi dei brani consultabili via QR code per persone sorde o ipoudenti.
Supporto alle neurodivergenze: disponibilità di kit sensoriali contenenti tappi per le orecchie e fidget toys per prevenire contesti di sovraccarico sensoriale, ansia o affaticamento.
Personale formato: la squadra di sala è preparata a riconoscere e assistere i visitatori che indossano il Sunflower Lanyard, il cordino con i girasoli simbolo delle disabilità invisibili.
Intrattenimento artistico: la serata vedrà l’allestimento dell’installazione concettuale “Parole in Mostra” con stampe e testimonianze reali, letture dal vivo su temi di resilienza, il concerto fusion dei Sound Signature e l’esibizione rock delle Go Go Girls.
Le informazioni dettagliate sull’accessibilità sono consultabili tramite il QR code riportato sui materiali promozionali. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 349 450 6893.
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