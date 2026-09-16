“Onorato di aver servito a Varese”: in partenza il comandante provinciale dei carabinieri Gagliardo, dal 18 subentra De Vico

Cambio della guardia alla guida del comando provinciale dei carabinieri di Varese. Il 18 settembre prenderà servizio il colonnello Alessandro De Vico, che subentrerà al collega Marco Gagliardo, al termine di oltre tre anni trascorsi alla guida dell’Arma in provincia.

Gagliardo è destinato negli Stati Uniti, dove assumerà l’incarico di ufficiale di scambio presso il Carlisle War College, in Pennsylvania. Un ruolo di diplomazia militare che lo vedrà impegnato nei rapporti tra il Dipartimento della difesa statunitense e l’Arma dei carabinieri.

«Onorerò l’incarico che mi è stato affidato – ha dichiarato il colonnello Gagliardo – ma allo stesso tempo sono onorato di aver vissuto più di tre anni a Varese e in provincia».

Un bilancio che il comandante uscente traccia con orgoglio, ricordando il lavoro svolto nel territorio e l’impegno quotidiano dei militari. «Ho retto il comando di Varese in maniera totalizzante, e sono fiero del lavoro svolto. Non posso che ringraziare ufficiali e carabinieri del comando».

Nel corso dei suoi oltre tre anni alla guida dell’Arma provinciale, Gagliardo ha sottolineato il contributo dei carabinieri alla sicurezza del territorio, in stretta collaborazione con le altre forze di polizia. «Sono stati tre anni in cui l’Arma ha profuso grande forza in concerto con le altre forze di polizia».

Un lavoro di squadra che, nelle parole del colonnello, ha visto coinvolte la polizia di Stato, la Guardia di finanza e tutte le componenti impegnate nel sistema di sicurezza provinciale, sotto il coordinamento della prefettura.

Gagliardo ha rivolto parole di apprezzamento al prefetto di Varese, sottolineandone le qualità umane e il ruolo di coordinamento e organizzazione. Ha inoltre ricordato la «grandissima sintonia» con i questori che si sono avvicendati in questi anni e la collaborazione con le autorità giudiziarie di Varese, Busto Arsizio e con la direzione distrettuale antimafia di Milano.

«L’Arma di Varese ha operato con chiarezza e impegno», ha aggiunto, ribadendo l’importanza della sinergia istituzionale nella gestione della sicurezza.

Il comandante uscente ha quindi rivolto un ringraziamento alle diverse componenti dell’Arma e agli oltre 800 carabinieri in servizio in provincia di Varese, impegnati quotidianamente nei servizi di controllo del territorio, nelle attività investigative e nella tutela della sicurezza dei cittadini.

Questa mattina, intanto, si è svolta l’ultima riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale ha partecipato il colonnello Gagliardo. Un ultimo appuntamento istituzionale prima del passaggio di consegne al colonnello Alessandro De Vico.

L’incontro alla caserma sede del comando provinciale dell’Arma di via Aurelio Saffi è stata pure occasione per la presentazione alla cittadinanza di due nuovi ufficiali che da qualche giorno ricoprono ruoli di comando a livello territoriale in provincia di Varese.

Si tratta del capitano Marco Dantonia, attuale comandante della Compagnia di Varese (in precedenza alla guida del pari comando alla Compagnia di Tempio Pausania), e del capitano Loris Coppola, oggi comandante della Compagnia carabinieri di Luino e proveniente dal Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, che comandava fino allo scorso agosto. Due ufficiali giovani che sono già al lavoro dai primi di settembre nelle diverse dislocazioni territoriali che peraltro confinano, vista la contiguità delle Compagnie: quella di Varese che oltre al capoluogo sovrintende al territorio dell’hinterland ma che si irradia pure nella Valceresio e dunque fino al confine di Stato; e Luino che si occupa della città dell’Alto Lago ma anche dei paesini che punteggiano Valganna, + Valcuvia, i monti del Luinese, e dell’intera fascia lacustre che dalla dogana di Zenna arriva fin sotto a Laveno Mombello: insieme, un bacino di utenza di centinaia di migliaia di cittadini.

I PROFILI DEI NUOVI UFFICIALI

Cap. Marco Dantonia – Comandante Compagnia Varese

Nato a Ciriè (TO), 34 anni, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e in possesso di Master in Cybersecurity presso l’Università LUMSA, ha frequentato il 194° Corso di Accademia, al termine del quale ha assunto l’incarico di Comandante di Plotone presso il 9° Battaglione Carabinieri “Sardegna” (Cagliari).

Successivamente ha prestato servizio quale Comandante del N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Taurianova (Reggio Calabria), Comandante di Sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Monza Brianza e infine, prima di approdare a Varese, ha svolto l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Tempio Pausania.

Durante il suo percorso professionale è stato altresì impiegato nell’ambito della missione KFOR presso il Reggimento MSU a Pristina (Kosovo), quale Comandante di Compagnia e Ufficiale di collegamento con la Kosovo Police ed ha partecipato ad uno scambio formativo ed esperienziale con la Guarda Nacional Republicana (GNR) a Lisbona (Portogallo).

Cap. Loris Coppola – Comandante Compagnia Luino

Nato a Rimini (RN), 29 anni, “figlio d’Arma” (padre Brig.Ca. Q.S. in congedo), è sposato e padre di un bambino di due mesi. Diplomatosi presso la Scuola Navale Militare “F. Morosini” di Venezia, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Ha frequentato il 199° Corso di Accademia, al termine del quale ha assunto l’incarico di Comandante di Plotone presso la Scuola Marescialli Carabinieri di Firenze. Nel 2024 ha assunto l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Olbia e dal 7 settembre scorso è Comandante della Compagnia Carabinieri di Luino.