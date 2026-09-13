Finale del torneo di Matera: Openjobmetis – BC Roma 25-31 al 10′

La Openjobmetis torna in campo al PalaSassi di Matera per la finale del Trofeo Basilicata. I biancorossi di Kastritis sabato hanno superato Napoli e ora sfidano la BC Roma degli ex Mannion e Strautins: squadre in campo dalle ore 19, aggiornamenti con punteggio e cronaca al termine di ogni quarto all’interno di questo articolo.

I QUARTO (25-31) – Mannion segna, Alviti sbaglia e Roma con i liberi di Ayayi scatta forte dai blocchi di partenza (0-6): tocca a Nikolic rompere il ghiaccio con un assist di Renfro ma restano due punti isolati. Sul 2-10 Duke piazza una gran stoppata su un contropiede romano ma Varese continua a non accendersi e finisce anche a -15 quando Roma segna da 3. L’ingresso di McDowell si fa sentire: due entrate vincenti e assist per la tripla di Ikangi. Kamagate continua a faticare, Roby sigla il -8 ma Stevenson risponde dall’arco due volte. Alviti si sblocca dalla lunetta (5/5) e poi azzecca il triplone sulla sirena, provvidenziale: 25-31.

Alviti 8, Ikangi 5, McDowell 4

QUINTETTO: Librizzi – Duke – Alviti – Nikolic – Renfro

PALLA A DUE ALLE 19,25 circa: la finale per il terzo posto è durata più del previsto (Napoli – Scafati 106-90). Le squadre si stanno riscaldando: si gioca intorno alle 19,25.

HALE OUT – Hunter Hale ha una borsa del ghiaccio su una mano e veste in tuta: non sarà della partita così come Amedeo Della Valle.