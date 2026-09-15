Openjobmetis, infermeria vuota: tutti disponibili per Kastritis

Nessuna nuova, buona nuova. O meglio: nessuna visita medica in programma, buona nuova. La Openjobmetis tornata da Matera con la coppa del vincitore del Trofeo Basilicata non ha portato con sé particolari problemi di salute né per chi non ha giocato la finale con BC Roma (Della Valle e Hale) né per chi da quella partita era uscito tenendosi la coscia, ovvero McDowell-White (foto in alto).

Per i tre giocatori biancorossi non si segnalano ulteriori esami: la società aveva già dichiarato di aver tenuto a riposo sia Della Valle (ginocchio leggermente gonfio) sia Hale (problema al polso) per gestire la loro situazione: l’azzurro, pur seguendo i compagni a Matera, è rimasto in borghese mentre la guardia americana ha giocato una gran semifinale (27 punti contro Napoli) restando poi a riposo domenica. Diversa è invece la questione riguardante il play australiano, già visto a singhiozzo in questo periodo di preparazione: McDowell ha avvertito un fastidio alla coscia dopo aver segnato un canestro nel secondo quarto e non è più rientrato.

Secondo fonti vicine alla società però, anche per lui lo stop è stato precauzionale: inutile forzare un fisico già “caricato” dal lavoro estivo per una partita senza risvolti ufficiali. I tre giocatori saranno – salvo imprevisti – regolarmente in campo sabato 19 quando è prevista l’ultima amichevole precampionato alla Itelyum Arena (dalle 18,30). In quel caso l’avversaria sarà l’altra squadra romana, la Maxima (quella, per intenderci, che ha acquistato e spostato il titolo sportivo di Brescia).

La squadra di Kastritis ha in programma un altro test nella serata di mercoledì 16 al Campus, questa volta però a porte rigorosamente chiuse: uno scrimmage – ovvero un allenamento congiunto o, se preferite, un’amichevole non ufficiale – contro la Libertas Livorno che milita in Serie A2. Nella squadra toscana milita anche un varesino doc, Matteo Piccoli, tornato nella seconda serie dopo le esperienze in LBA con Cremona e Cantù.

LUCI A MASNAGO – In vista della nuova stagione, torna anche Luci a Masnago, il programma in diretta di Radio Materia (poi disponibile anche in formato podcast) dedicato alle vicende della Pallacanestro Varese. Giovedì 17 settembre (alle ore 15) è in programma la “puntata zero” della nuova stagione che poi andrà regolarmente in onda ogni settimana dal 1° ottobre prossimo. Per restare aggiornati sulle novità è possibile seguire il profilo Instagram di Luci a Masnago (QUI).