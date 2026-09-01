Operai al lavoro e arredi in arrivo. La nuova scuola di Gallarate apre, ma con qualche ritardo
Le primarie al via regolarmente, mentre la scuola dell'infanzia si trasferirà con una settimana di ritardo sull'avvio dell'attività. In via Curtatone "corsa" per completare gli interventi, restano ancora da completare palestra e sistemazione di gran parte delle aree esterne
Mancano due settimane all’inizio delle lezioni e in via Curtatone è una corsa contro il tempo per completare il cantiere della nuova scuola, in costruzione dall’autunno del 2024. Il nuovo polo unico Cascinetta-Cajello riunisce primarie e scuole dell’infanzia dei due quartieri e la prima notizia è che proprio la scuola dell’infanzia sarà costretta a un trasloco “in itinere”: prima settimana – dal 7 settembre – nella sede storica di via Pradisera, poi trasferimento dal 15 al nuovo edificio unificato.
«Pronto per il 14 settembre» ha assicurato il sindaco Andrea Cassani, mentre già si accendono le polemiche sui ritardi nel completamento della struttura, che doveva essere pronta – stando ai cartelli di cantiere – al 2 febbraio del 2026, dopo la consegna dell’area in autunno.
Ma come siamo messi in via Curtatone?
Nella mattina del 1° settembre i lavori sono in pieno svolgimento, con moltissimi operai impegnati nei diversi settori, in particolare sulle aree esterne, con il passaggio ciclopedonale all’ingresso (di cui in questi giorni fa discutere la proposta di intitolazione) in via di sistemazione, con il manto nero appena posato. Nella stessa mattina furgoni scaricavano i nuovi arredi per le aule e gli altri spazi.
L’aspetto complessivo è ancora quello di un cantiere in pieno svolgimento, anche se in fase finale.
Le aree intorno all’edificio, futuro giardino e cortile, sono ancora nelle condizioni di cantiere, con la terra smossa ed erbacce. In alcuni punti la sistemazione è pressoché pronta – ad esempio le aiuole sulla ciclopedonale di accesso – con la terra brulla, mentre altre aree – ad esempio sul retro – restano ancora da sistemare. Semina delle aree a prato e piantumazioni avverranno in seguito.
Era già noto invece il rinvio del completamento della palestra, che dovrebbe seguire di alcune settimane, per inizio autunno. Per le prime settimane di attività si pensa all’utilizzo dei vicini impianti all’aperto della Cittadella dello Sport, nel quartiere Azalee collegato con il nuovo sottopasso.
Il nuovo polo di Gallarate apre senza l’Infanzia: ingresso rinviato al 15 settembre
Il progetto e le critiche
La scuola di via Curtatone è stata finanziata con fondi europei per la rigenerazione urbana, nell’ambito di un più articolato progetto che coinvolge i due quartieri e che prevede anche il (parziale) riutilizzo degli edifici scolastici che vengono dismessi.
L’intervento era stato contestato in particolare per l’abbattimento del bosco di via Curtatone, ma anche per altre ragioni, tra cui gli spazi considerati da alcuni – opposizioni, comitati ma anche docenti – ridotti. L’amministrazione invece ha sempre difeso la scelta con motivazioni economiche (risparmio rispetto a più sedi disperse) e di maggiore modernità.
Il nuovo polo ospiterà 235 iscritti alla primaria e 105 alla scuola dell’infanzia (con leggera flessione rispetto alla somma delle due sedi precedenti: nel 2025/26 erano 268 alle primarie, 118 alla scuola dell’infanzia 117).
L’altra scuola in costruzione
Il progetto deriva dalla disponibilità dei fondi e anche da un ragionamento sul decremento demografico che porterà le scuole a perdere sempre più iscritti.
Sulle stesse basi è in costruzione anche una nuova scuola media, nei quartieri di Madonna in Campagna-Arnate. I lavori qui sono più indietro ma l’amministrazione comunale prevedeva il possibile trasferimento nel corso dell’anno, forse durante le vacanze successive a Natale.
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