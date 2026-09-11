Ospedale Del Ponte Varese, Asst Sette Laghi chiarisce: “Nessun blocco al terzo lotto”

Nessun blocco dei fondi né stop ai lavori. L’Asst Sette Laghi interviene per fare chiarezza sul futuro dell’Ospedale Filippo Del Ponte di Varese, smentendo le notizie relative a una presunta decisione di non completare il terzo lotto dell’infrastruttura.

L’azienda ha precisato che il percorso di sviluppo del polo materno-infantile prosegue senza interruzioni. Per questa fase dell’intervento sono già disponibili 13,6 milioni di euro, risorsa in parte già utilizzata e destinata a sostenere i cantieri per i prossimi due anni e mezzo.

Tra i risultati già raggiunti figura la nuova sede per la Procreazione medicalmente assistita (Pma) e per gli ambulatori ginecologici, che entreranno in funzione entro la fine del 2026. Inoltre, nell’autunno di quest’anno, la struttura si doterà di un macchinario per la Risonanza Magnetica di ultima generazione.

Il piano delle opere prevede anche interventi sul patrimonio edilizio esistente. Entro il 2026 prenderanno il via i lavori di rifacimento della facciata del padiglione Michelangelo, destinati a concludersi entro la fine del 2027 per garantire un’immagine e una funzionalità adeguate alle attività svolte.

In parallelo, sono in fase di avvio le opere propedeutiche alla costruzione di un nuovo edificio. I primi interventi riguarderanno la realizzazione dei nuovi spogliatoi per il personale e della mensa, passaggi logistici indispensabili per procedere alla successiva demolizione del Padiglione Ottagono.

I vertici della sanità locale ribadiscono la centralità della struttura nell’ambito della rete regionale, confermando la piena sintonia con l’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia nel sostenere un presidio considerato fondamentale per la salute della donna e del bambino.

Dall’Azienda socio sanitaria territoriale hanno voluto rassicurare la cittadinanza sottolineando le priorità dell’ente: «È completamente falso che sia stata assunta una decisione di non completare il terzo lotto dell’Ospedale Del Ponte. Al contrario, il percorso di sviluppo del polo materno-infantile prosegue. Nessuna rinuncia al finanziamento aggiuntivo, anzi: il restante finanziamento per il completamento dell’intervento è già presente nella programmazione triennale di Regione Lombardia».

Un passaggio cruciale riguarda anche la collaborazione con la comunità locale, il volontariato e il tessuto sociale che negli anni hanno accompagnato la crescita del presidio ospedaliero varesino.

Dall’Asst Sette Laghi hanno infine rimarcato l’impegno per una gestione responsabile delle risorse pubbliche: «L’obiettivo comune deve essere quello di portare avanti questo progetto di eccellenza con una programmazione seria, sostenibile e condivisa. Investire nella salute della donna, del neonato, del bambino e dell’adolescente significa investire nel futuro dell’intero territorio».