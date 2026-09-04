Ostacoli toscani per Castellanzese e Solbiatese nella giornata d’esordio della Serie D

Domenica 6 settembre alle 15, Castellanzese e Solbiatese scenderanno in campo per disputare la prima giornata del Girone D di Serie D. I neroverdi sono attesi sul proprio terreno di gioco per affrontare il Città di Pontedera, che per la prima volta approda a Castellanza. La Solbiatese torna nella categoria a distanza di 15 anni dall’ultima partecipazione e affronterà in trasferta la Pistoiese.

CASTELLANZESE – CITTÀ DI PONTEDERA

Al “Giovanni Provasi” è tutto pronto per il primo appuntamento della stagione, con la Castellanzese pronta a tornare protagonista davanti ai propri sostenitori. Dall’altra parte del campo ci sarà il Città di Pontedera, formazione toscana che farà il suo esordio sul campo di Castellanza.

I neroverdi guidati da mister Francesco Bolzoni potranno contare sulla spinta del pubblico di casa e cercheranno di trasformare entusiasmo e determinazione in una prestazione convincente. Gli ospiti, invece, sotto la guida dell’ex funambolo e bandiera del Catania Giuseppe Mascara, raggiungono la Lombardia con la volontà di esprimere il proprio calcio e tentare il colpaccio.

Due le partite ufficiali fin qui disputate dalla Castellanzese, entrambe in Coppa Italia, con una vittoria ai calci di rigore e una sconfitta rispettivamente contro il Gozzano e la Valenzana Mado. Una sola partita ufficiale, invece, disputata dal Pontedera (sempre in Coppa), terminata con una sconfitta ai tiri di rigore in favore del Follonica Gavorrano. Una gara interessante, dunque, che mette di fronte due realtà intenzionate a giocarsi le proprie carte per muovere fin da subito la classifica. Arbitra il signor Casula di Ozieri affiancato da Scorrano e Lefosse.

PISTOIESE – SOLBIATESE

Grande entusiasmo allo stadio “Marcello Melani” di Pistoia. L’attesa è finita: inizia il campionato di Serie D con una partita che si preannuncia interessante. La Solbiatese, formazione neopromossa che torna nel massimo campionato dilettantistico dopo quindici anni, è pronta ad affrontare in trasferta la Pistoiese, considerata tra le principali candidate alla vittoria del girone D.

I nerazzurri, dopo aver superato il turno preliminare battendo l’Arconatese 2-1 in casa, hanno subito una sconfitta per 2-0 contro il Varese nel turno successivo. La Pistoiese arriva invece da una convincente vittoria nel primo turno di Coppa Italia, nel quale ha superato lo Scandicci per 3-0.

I pronostici vedono la squadra toscana guidata da Pierpaolo Bisoli partire favorita. Allo stesso tempo, però, non bisogna sottovalutare la grinta degli uomini di Roberto Gatti, pronti a scendere in campo con la voglia di mettersi in mostra e fare una buona impressione contro una formazione di alto livello. Il match sarà diretto da Pasqualini di Macerata assistito da Corbelli e Bissioni.

DIRETTAVN – Aggiornamenti in tempo reale sul risultato di Castellanzese e Solbiatese saranno disponibili all’interno del liveblog #direttaVN che, in questa domenica, avrà come campo centrale quello di Coriano dove gioca il Varese. Si può già accedere al live CLICCANDO QUI.

GIRONE D SERIE D – 1a giornata

PRO PATRIA – Oltrepò, Casatese Merate – Arconatese, CASTELLANZESE – Città di Pontedera, Correggese – Sant’Angelo, Pavia – Crema, Pistoiese – SOLBIATESE, Pro Sesto – Lentigione, Tropical Coriano – VARESE, VARESINA – Cittadella Modena.