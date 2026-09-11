Pallamano Cassano Magnago, con Gatti Spa nasce La Fucina dei Talenti: “Vogliamo formare campioni nello sport e nella vita”

Dopo aver raggiunto il tetto d’Italia, la Pallamano Cassano Magnago guarda ancora più lontano. Lo fa partendo dai giovani e da un progetto che vuole mettere insieme formazione sportiva, istruzione e crescita personale: si chiama “La Fucina dei Talenti” ed è la nuova scommessa della società cassanese, sostenuta da Gatti Spa, nuovo main sponsor.

Il progetto è stato presentato venerdì a Villa Oliva, a Cassano Magnago, alla presenza dei rappresentanti della società, delle istituzioni, della giunta comunale e di diversi appassionati della pallamano cittadina.

Una presentazione che arriva sulla scia di una stagione destinata a rimanere nella storia dello sport cassanese: la squadra maschile ha infatti conquistato il titolo di campione d’Italia, coronando una lunga tradizione che da decenni fa di Cassano Magnago uno dei punti di riferimento della pallamano nazionale.

Proprio da quel successo, però, la società vuole ripartire senza fermarsi ai trofei. La Fucina dei Talenti guarda infatti alle nuove generazioni, dai bambini fino ai ragazzi prossimi alla maggiore età, con l’ambizione di costruire un percorso capace di accompagnarli dentro e fuori dalla palestra.

Kolec: “Istruzione, socialità e sport. Vogliamo formare atleti, ma soprattutto persone”

A spiegare la filosofia del progetto è stato Davide Kolec, responsabile della Fucina dei Talenti e allenatore della Pallamano Cassano. «In sedici anni a Cassano ho assistito a tanti momenti importanti, ma quello di oggi rappresenta uno snodo di cambiamento unico per la Pallamano Cassano Varese e per tutto il movimento pallamanistico. Vedere questa sala, sentire questa energia e vedere tutte queste persone qui per questo progetto è davvero un sogno che si realizza».

Tre le parole attorno alle quali viene costruita la nuova iniziativa: istruzione, socialità e sport. «Istruzione perché vogliamo che i ragazzi vadano bene a scuola. Lo sport non deve essere qualcosa che si sostituisce allo studio, ma deve aiutarli a crescere anche da quel punto di vista. Per questo introduciamo anche l’inglese e vogliamo creare un percorso nel quale la formazione abbia un peso reale. Vogliamo che diventino atleti, certo, ma prima ancora persone».

Il secondo pilastro è la socialità. «Vogliamo che i ragazzi stiano insieme in palestra, che imparino a confrontarsi, a costruire relazioni, a sviluppare anche la propria intelligenza emotiva. Una squadra è un luogo nel quale si impara a capire se stessi e gli altri».

Poi c’è naturalmente la dimensione agonistica, e qui le ambizioni sono alte: «Vogliamo portare a Cassano i migliori atleti e le migliori atlete di tutto il Varesotto, farli crescere e dare loro gli strumenti per arrivare a un livello altissimo. Il sogno è vedere un giorno ragazzi cresciuti qui, a Cassano e a Varese, indossare la maglia della Nazionale e diventare giocatori di livello internazionale».

Petazzi: «Tredici allenatori, più della metà al massimo livello di preparazione»

A dare la dimensione organizzativa del progetto è stato Massimo Petazzi, direttore della Pallamano Cassano Varese, figura storica dell’handball. «La Fucina dei Talenti non è soltanto un progetto sportivo: è un investimento sulle nuove generazioni di Cassano Magnago e della provincia di Varese, perché possano diventare campioni nello sport, nella vita e nella comunità nella quale cresceranno».

La struttura tecnica, ha sottolineato Petazzi, sarà uno degli elementi centrali: «Abbiamo tredici allenatori a disposizione e più del 50 per cento è al terzo livello, quindi al top della preparazione. Significa poter mettere a disposizione dei ragazzi competenze, esperienza e una qualità dell’allenamento molto alta».

Per Petazzi la crescita del movimento passa necessariamente dal vivaio: «La mia vita racconta un amore per questo sport, prima come giocatore e poi con un impegno rivolto soprattutto ai giovani. Solo grazie ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze possiamo far crescere il movimento».

Sul fondo resta una tradizione sportiva che a Cassano ha radici profondissime. «I risultati di questi anni e la storia vincente del club dimostrano quanto sia solido il movimento. Ma noi vogliamo guardare avanti. Gli anni del settore giovanile sono fondamentali non solo per la crescita sportiva, ma soprattutto per quella personale».

Gatti: “Non è soltanto un investimento imprenditoriale, è il modo di onorare la nostra famiglia”

Accanto alla Pallamano Cassano ci sarà Gatti Spa, nuovo main sponsor della società. Un accordo che porta con sé anche una forte componente personale e familiare. A raccontarla è stato Gian Luigi Gatti, intervenuto anche a nome della sorella Annalisa.

«Abbiamo perso pochi mesi fa entrambi i nostri genitori, ma i valori che ci hanno trasmesso continuano a guidare ogni nostro passo. Per questo il nostro impegno non nasce semplicemente da un investimento imprenditoriale: nasce dal desiderio di onorare la storia della nostra famiglia».

Un legame che affonda le radici nella storia stessa della pallamano cassanese. «La Fucina guarda al futuro, ma affonda le proprie radici in persone che hanno creduto nei giovani molto prima dei trofei. Crediamo tantissimo nelle persone della Pallamano Cassano, nella loro competenza e nella loro capacità di costruire qualcosa di importante».

Sulle nuove maglie comparirà anche il marchio BioMaxGTL, legato al settore dei biocarburanti.

Gatti ha ricordato la dimensione internazionale dell’azienda cassanese: «La nostra società esporta circa il 98 per cento della produzione all’estero. Paradossalmente siamo più conosciuti fuori dall’Italia che nel nostro Paese. Anche per questo ci piace l’idea di accompagnare un progetto che parte fortemente dal territorio, ma che vuole dare ai ragazzi una mentalità e strumenti capaci di portarli nel mondo».

Le istituzioni

Particolarmente sentito l’intervento del sindaco di Cassano Magnago Pietro Ottaviani, che ha definito la Fucina dei Talenti «un investimento sul futuro della comunità».

«Ci sono momenti nei quali il ruolo istituzionale si inchina davanti alla bellezza dei fatti. Quando la società mi ha illustrato questo progetto ho provato un’ammirazione profonda e ho voluto garantire da subito il mio sostegno». Ottaviani ha ricordato anche il proprio legame personale con questo sport, dai giorni giovanili: «Quando Gianluigi mi ha presentato questo progetto, mi ha scaldato il cuore. Vedere che si sta costruendo qualcosa per i giovani significa vedere realizzarsi un sogno».

Per il sindaco non si tratta semplicemente di creare nuovi giocatori: «Non parliamo soltanto di un programma sportivo, ma di un percorso educativo e sociale ambizioso che mette al centro la persona. Offrire ai ragazzi un’alternativa alla strada, all’isolamento e alla marginalità significa assumersi una responsabilità nei confronti dell’intera città».

E la storia vincente della società resta un punto di partenza: «Cassano Magnago ha una storia gloriosa nella pallamano, fatta di scudetti, trofei e campioni che hanno portato il nome della città ai vertici nazionali. Ma la vittoria più grande non è soltanto quella che finisce in bacheca: è vedere crescere questi ragazzi, dare loro un’opportunità e consentire a ciascuno di esprimere il proprio potenziale».

Sul ruolo sociale della palestra si è soffermato anche il viceprefetto Niccolò Cescon. «Questi sono luoghi di aggregazione, ma sono anche luoghi di prevenzione. Lo sport insegna la responsabilità individuale: insegna che ogni comportamento ha delle conseguenze, che all’interno di una squadra ognuno deve fare la propria parte e rispettare gli altri».

Una scuola che va molto oltre il rettangolo di gioco: «I princìpi dello sport sono anche princìpi di cittadinanza. Rispetto delle regole, responsabilità, capacità di stare insieme, accettazione dell’altro e impegno sono elementi fondamentali per formare cittadini consapevoli».

La palestra diventa così anche uno strumento di prevenzione del disagio giovanile, una funzione sottolineata più volte durante la presentazione.

Tra i contributi istituzionali anche quello del vicepresidente del Consiglio regionale lombardo Giacomo Cosentino, che ha evidenziato il valore dello sport come strumento «di crescita personale, educazione, integrazione sociale e promozione della salute fisica e mentale».

A sottolineare il significato educativo della disciplina anche Luigi Regalia, presidente del Comitato regionale Lombardia e responsabile Area 2 della Federazione Italiana Giuoco Handball.

«Nulla come la pallamano insegna che da soli non solo non si vince, ma non ci si diverte nemmeno. Lo sport è prima di tutto stare insieme».

Regalia ha richiamato l’importanza di mantenere centrale la dimensione del gioco e del divertimento, soprattutto per i più piccoli, evitando specializzazioni troppo precoci: «Bisogna crescere giocando, con un approccio equilibrato, individualizzato e inclusivo, nel quale nessuno resti escluso».

E poi il valore sociale: «Lo sport crea comunità, mette in rete ragazzi, genitori e volontari. Insegna a fare il tifo nel modo giusto, a rispettare l’avversario e l’arbitro. In fondo significa imparare a diventare cittadini migliori».

Bellotti e la nuova sfida dopo lo scudetto

Tra le figure chiamate a costruire concretamente la nuova fase ci sarà anche Matteo Bellotti, che dopo l’esperienza con la prima squadra culminata nella conquista del titolo di campione d’Italia assume un ruolo centrale nella Fucina dei Talenti.

«La fiducia e la condivisione di un sogno sono i due elementi che mi hanno convinto ad accettare questa nuova sfida. La fiducia in Massimo Petazzi, garanzia di serietà e di amore per questo sport, e la voglia di restituire quanto in questi anni ho ricevuto dal movimento della pallamano».

Per Bellotti si tratta anche di tornare alle origini: «La mia passione per la pallamano è nata quando avevo otto anni, grazie al mio primo allenatore. Il desiderio di percorrere strade mai battute prima mi entusiasma e mi dà nuovi stimoli».

Dallo scudetto alla sfida dei giovani

Il messaggio uscito da Villa Oliva è dunque quello di una società che, proprio nel momento della sua consacrazione sportiva, sceglie di investire ancora più decisamente sul vivaio.

La Fucina dei Talenti partirà da un patrimonio che conta già circa 160 tesserati nel settore giovanile, mettendo insieme allenamenti, studio delle lingue, percorsi dedicati alle competenze personali e attività pensate per le diverse fasce d’età.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: fare di Cassano Magnago sempre più una capitale della pallamano, capace non soltanto di conquistare scudetti, ma di creare le condizioni perché i campioni di domani – sul campo e fuori – possano nascere e crescere qui.