Pane e vino, sapori e tradizioni nel Parco del Medio Olona: domenica la festa a Fagnano

Domenica 13 settembre, dalle 9 alle 18, una giornata tra prodotti del territorio, degustazioni, musica e attività per bambini. Nel pomeriggio anche la vendemmia e la pigiatura dell’uva

Una giornata all’aria aperta per celebrare il territorio attraverso sapori, esperienze e incontri. Domenica 13 settembre a Fagnano Olona torna la Festa del Pane e Vino, in programma dalle 9 alle 18 in via Cristoforo Colombo 80, nel Parco del Medio Olona, nell’area di Calipolis.

Per tutta la giornata sarà possibile passeggiare nel parco e curiosare tra gli stand, dove saranno presenti prodotti locali e altre proposte. Non mancherà il punto ristoro, pensato per chi vorrà fermarsi a pranzo all’aperto: tra le specialità ci sarà l’immancabile salamella, insieme a diverse altre preparazioni.

Tra le proposte più particolari della giornata ci saranno le frittelle all’uva, affiancate da altre varietà, e uno speciale gelato di capra al gusto “pane e uva”, creato appositamente per l’occasione. Saranno disponibili anche altri gusti.

Musica e strumenti di riciclo per i bambini

Ampio spazio sarà dedicato alle famiglie. Al mattino e nel pomeriggio arriverà “Il musico di Brema”, con il signor Loscalzo, che coinvolgerà i bambini attraverso la musica e strumenti originali realizzati anche con materiali di recupero.

L’intrattenimento è previsto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, come indicato nella locandina dedicata all’iniziativa.

Nel pomeriggio i più piccoli potranno inoltre vivere in prima persona uno dei momenti più tradizionali della vita contadina: la vendemmia. I bambini potranno raccogliere l’uva, pigiarla con i piedi e scoprire come un tempo veniva preparato il vino, trasformando la festa anche in un’occasione per conoscere gesti e usanze del passato.

Nel pomeriggio vendemmia e pigiatura con i piedi

Nel pomeriggio i più piccoli potranno vivere in prima persona uno dei momenti più caratteristici della tradizione contadina. A partire dalle 15.30 è in programma “Vendemmia e pigiatura”, un’esperienza dedicata ai bambini per scoprire e vivere la magia della vendemmia.

I partecipanti potranno raccogliere l’uva e pigiarla con i piedi, riscoprendo in maniera giocosa e coinvolgente gesti che appartengono alla tradizione. Un’attività pensata per mettere insieme natura, tradizione e divertimento, facendo conoscere ai più piccoli da vicino una pratica che per generazioni ha accompagnato la vita e il lavoro nelle campagne.

L’appuntamento completa il programma dedicato alle famiglie, che durante la giornata prevede anche l’intrattenimento musicale del “Musico di Brema”, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Alla manifestazione sarà possibile partecipare anche con i propri amici a quattro zampe, che dovranno però essere tenuti rigorosamente al guinzaglio.

Festa del Pane e Vino

Domenica 13 settembre, dalle 9 alle 18

Via C. Colombo 80, Fagnano Olona

Parco del Medio Olona – Calipolis