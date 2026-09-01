Penne nere e calamari fritti: a Lonate Ceppino il piatto più amato vien dal mare

Sagre e sapori del Varesotto è la rubrica di VareseNews dedicata alle feste popolari e ai piatti tipici che raccontano l’identità gastronomica del nostro territorio. Un viaggio tra tradizioni, storie e personaggi nato dalle segnalazioni dei lettori, che ci hanno scritto per condividere la sagra o il piatto simbolo della loro zona. Anche tu puoi segnalarci la sagra o il prodotto tipico del tuo paese: scrivicelo qui

Quando parliamo di Alpini e di piatti della tradizione nostrana, automaticamente pensiamo a polente e carni stufate, a salsicce o per lo meno a risotti. Tutto vero e tutto cucinato regolarmente alle feste organizzate dai diversi gruppi di Penne Nere sparsi sul territorio del Varesotto.

Ogni tanto però, arriva qualche curiosa digressione sul tema come nel caso di Lonate Ceppino e a spiegarlo sono gli stessi responsabili del gruppo Alpini locale. «Ormai da anni alla nostra festa il piatto più ambito e richiesto è una ricetta “di mare”, ovvero la frittura di calamari. Ciò nonostante la proposta gastronomica preveda piatti succulenti e nostrani tra cui lo stufato d’asino, il ragù di cervo, un’ottima polenta e i gustosissimi panini con salamella, würstel o porchetta. Ma il più amato rimane il cartoccio con gli anelli di calamaro impanati».

La festa degli Alpini di Lonate Ceppino è diventata, anno dopo anno, una festa di tutta la comunità e va in scena tra fine luglio e inizio agosto. Con una particolarità – quella dei calamari – che è stata confermata in maniera convinta nell’edizione di quest’anno, andata in scena da poche settimane, e che farà parte del menù anche in futuro. Piatto che vince non si cambia, anche se è al di fuori dei canoni tradizionali: come dare torto agli Alpini?

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