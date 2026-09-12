Pennelli, vernice e tanta voglia di essere utili: a Luvinate i giovani si prendono cura del Parco del Sorriso

Pennelli, vernice e tanta voglia di rendersi utili per il proprio paese. A Luvinate un gruppo di ragazze e ragazzi, tutti intorno ai vent’anni, sta lavorando con entusiasmo alla riqualificazione di alcune pareti del Parco del Sorriso.

I giovani stanno ridipingendo le superfici dell’area verde comunale, contribuendo in prima persona alla cura di uno spazio frequentato dalla comunità. Un gesto concreto di attenzione verso il paese, ma anche un’occasione per stare insieme e mettere tempo ed energie a disposizione di tutti.

L’intervento non si concluderà con questa prima giornata: i lavori proseguiranno anche sabato prossimo, quando i ragazzi torneranno al parco per completare la tinteggiatura.