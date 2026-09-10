Per Busto Arsizio in arrivo oltre 900mila euro per i servizi sociali

Risorse importanti in arrivo per il welfare locale, ma anche un ricco calendario di eventi culturali, musicali e benefici che animeranno la città nelle prossime settimane. Nella seduta del 9 settembre, la Giunta comunale di Busto Arsizio ha approvato una serie di importanti deliberazioni che spaziano dal sostegno ai servizi sociali fino al patrocinio di tante iniziative che coinvolgeranno la comunità nel corso dei prossimi mesi.

Fondi per i servizi sociali: quasi un milione di euro per il territorio

Il capitolo più rilevante sul fronte economico riguarda i servizi alla persona. Su proposta dell’assessore ai Servizi sociali Reguzzoni, l’esecutivo ha preso atto dell’assegnazione all’Ambito territoriale di Busto Arsizio di oltre 475 mila euro (per la precisione 475.069,44 euro) provenienti dal Fondo Sociale Regionale 2026. Queste risorse serviranno a cofinanziare una rete capillare di interventi dedicati alle fasce più fragili della popolazione, coprendo le aree Minori e Famiglia, Disabilità e Anziani. I fondi sosterranno l’affido di minori, l’assistenza domiciliare, le comunità educative, i servizi per la prima infanzia, i centri di aggregazione giovanile e le strutture per anziani e disabili.

A questo pacchetto si aggiungono altri 464 mila euro (464.818,55 euro per l’esattezza) derivanti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali. Anche in questo caso i fondi saranno destinati allo sviluppo dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, supportando la valutazione dei bisogni, l’inclusione sociale, la domiciliarità e la gestione delle strutture diurne e residenziali.

Musica, spettacoli e cultura nei luoghi simbolo della città

Accanto al welfare, la Giunta ha dato il via libera al patrocinio e al sostegno di numerosi appuntamenti culturali e ricreativi. Il Museo del Tessile e il Cineteatro Manzoni saranno tra i poli principali delle attività promosse sul territorio.

La musica sarà grande protagonista con l’Open Day della Scuola Musikademia in via Milazzo il 27 settembre, con la nuova Stagione di Concerti di Musica Lirica dell’Associazione “La Ponchielli ETS-APS” e con il progetto “HIVING IN THE CITY”, una rassegna itinerante che tra il 2026 e il 2027 unirà musica e arti visive per valorizzare la creatività giovanile. I più piccoli potranno invece divertirsi il 10 ottobre al Cineteatro Manzoni con lo spettacolo della “Compagnia di Teatro dei burattini di Niemen Ivan”. Spazio anche all’artigianato creativo l’8 novembre al Museo del Tessile con la decima edizione de “Il Binario Artigiano”, curata dall’Associazione La Gallina Blu.

Solidarietà, memoria e prevenzione sanitaria

L’agenda cittadina vedrà anche importanti momenti dedicati alla memoria storica, come le celebrazioni per l’82° Anniversario dell’Eccidio al Cimitero e al Sasso di Finero, previste per il 10 e 11 ottobre.

Ampio risalto sarà dato anche alle tematiche sanitarie e benefiche. Il 12 settembre la Sala Tramogge ospiterà l’evento organizzato da ASST Valle Olona per presentare il Centro di Fibrosi Cistica della Lombardia e le nuove prospettive di cura. Il 4 ottobre tornerà poi la “Corsa della Speranza 2026”, la camminata ludico-motoria non competitiva promossa dalla Fondazione Bianca Garavaglia Odv per raccogliere fondi a favore della ricerca; la manifestazione sportiva e benefica verrà presentata ufficialmente alla stampa il 29 settembre in sala giunta.